【進擊的巨人】令人變巨人的瑪雷特產紅酒開售　品嚐神戶紅酒風味

即使並非動漫迷也有可能會因為《進擊的巨人》這部作品而「入坑」，當中所蘊含的哲學、熱血而流暢的戰鬥畫面，不只是在日本或亞洲地區，在歐美地區也是神作的地位。迎來動、漫畫的尾聲，也是時候推出周邊商品讓粉絲們收藏，而最近令人又驚又喜的就有「瑪雷特產紅酒」。

圖片來源：KURAND

是次由《進擊的巨人》與日本酒類品牌KURAND聯乘推出的「瑪雷特產紅酒」，有看過作品的朋友就會記得曾經在作品中出現過，據故事所說是瑪雷南部的特產，而且是長官級數的人員才能有幸享用。不過由於加入了會變成巨人的脊髓液，所以飲下去之後會收到指令而變成巨人，猶如生化武器一樣令人懼怕。在KURAND官網上就特別用紅字注明：喝了之後不會變成巨人。不過有網民打趣道：沒有脊髓液不就是普通的紅酒？

網上圖片

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雖然設定成「瑪雷特產」，但事實上卻是神戶的特產。說到日本酒，大家都馬上聯想到清酒甚至威士忌，不過日本其實對於釀造葡萄酒也有一定的歷史。至於神戶酒廠就於1983年開設，一直都生產來自家葡萄園以及與當地農民合作收成的葡萄所釀的佳作，當地的風土特色是溫暖、日照時間長，普遍地陽光普照，以是次的「瑪雷特產」為例，以神戶赤霞珠與梅洛葡萄在木桶中陳釀18個月而成，除了帶一點辛辣，亦帶有出眾的濃郁的芳香和味道，配餐方面配搭魚、蝦等小菜滋味非常，是追求平衡感的作品。

圖片來源：KURAND

其實是次都是一個好機會讓大家了解神戶葡萄酒，雖然一說神戶大家都只會想起牛肉，但其實神戶出產的葡萄酒和白蘭地都享負盛名的，甚至曾經是日本皇室專用，以及G20峰會上成為過晚宴專用酒。最後，對這瓶「瑪雷特產紅酒」有興趣的朋友可以在KURAND官網上入手，於7月7日前開放訂購，售價為8,800日元，除了酒標上印有《進擊的巨人》獨特字型之外，隨瓶亦附送憲兵團開瓶器。