史上最高年份威士忌The Glenlivet 80年拍賣150萬成交

各位威士忌愛好者品嚐過最老年份的作品是甚麼？30年要珍而重之，4、50年的已經是鎮屋之寶，60年以上的可遇不可求，不過早前由威士忌釀造大師Gordon & MacPhail於今年9月推出全球年份最古老的單一麥芽蘇格蘭威士忌，與享譽國際的建築師David Adjaye爵士共同推出的The Glenlivet 80年珍釀，實在是顛覆性之作，當中的1號酒瓶剛剛在這個10月拍賣，最終以150萬港元成交。

圖片來源：Gordon & MacPhail

原來80年是一個標誌性的年份，黃金象徵著50周年，而象徵80周年的則是橡木，以橡木桶賦予靈魂的威士忌而言80年實在是一個別具意義的年份。早在1940年，有一對父子將Glenlivet酒廠的威士忌注入定制的Gordon & MacPhail木桶，希望流傳後世享用到極致的黃金酒液，這對父子正是Gordon & MacPhail當時的家族掌陀人George Urquhart。說到Gordon & MacPhail大家都會著眼於其獨立裝瓶廠業務，當中需要非常有前膽性的目光，而他們向來也會推出震驚世人的高年份之作。

Gordon & MacPhail Generations-Mortlach 70 year old於2013年在Bonhams拍賣，估價為 220,000 - 260,000港元（圖片來源：Bonhams）

雖然現在高年份的威士忌比比皆是，不過早在2010年，當時世界上最古老的單一麥芽威士忌亦是由Gordon & MacPhail推出的Mortlach 70年。蒸餾自1938年，於2008年完成裝瓶，當時只有54瓶作品推出市面，可謂極致珍貴。同年Gordon & MacPhail又有推出過70年的The Glenlivet，那一次的酒桶編號為339，至於新推出的則是編號340。以上兩瓶作品都以淚滴形水晶瓶來裝瓶。

Gordon & MacPhail Generations Glenlivet 70 Years Old於2019年在Bonhams拍賣，成交價為 186,000港元（圖片來源：Bonhams）

去到2015年，Gordon & MacPhail再有驚人之作，原酒來自Mortlach的Generations系列作品，蒸餾時間為1939年，裝瓶年份為75年，當時限量100支，酒精度為44.4%，這一次同時裝在淚滴形水晶瓶之中，不過卻有著75個切割面代表著這標誌性的年份，100瓶當中的61號於去年在邦瀚斯拍賣，估價都達到300,000港元。

Mortlach 75 Year Old Gordon & Macphail Generations NV（圖片來源：Sothebys）

Gordon & MacPhail超過125年的歷史當中現已來到第四代，推出的作品一瓶比一瓶珍稀，是次更邀請到建築師David Adjaye爵士合作，為這瓶可謂是最珍貴的威士忌設計獨特的酒瓶和橡木箱，是次限量250瓶，當中的1號瓶已在蘇富比拍賣，以150萬港元成交，拍賣所得將捐贈給致力於重建喀里多尼亞森林的蘇格蘭慈善機構Trees for Life。