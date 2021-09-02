2021中秋月餅合集：酒店、米芝蓮食府、本地口味｜持續更新

已經來到九月迎接中秋佳節，是時候準備應節月餅，心懷尊敬向家人奉上著名老字號的經典款式，與親朋可以嚐試匠心精製的本地新穎味道，又或因應摰愛的喜好挑選適合的口味，總有一款合心水。

（圖片來源：四季酒店／龍景軒）

龍景軒

首先要介紹的有來自香港四季酒店米芝蓮三星餐廳龍景軒，今年再次推出全人手製作的桂花甜腿五仁月餅，喜歡傳統口味的朋友，在這款月餅鹹甜混雜之下相信可以讓味蕾得到驚喜。特意加入香甜的桂花增添層次，還加入六款果仁包括合桃、腰果仁、松子仁、南瓜子仁、葵花子仁及杏仁，濃郁堅果香氣令人難以忘懷。更且月餅的外層用上香脆的酥皮，包裝設計更請來本地著名設計師陳幼堅操刀，送禮自用都是一流之選。

【龍景軒桂花甜腿五仁月餅】：568元 【龍景軒酥香崧子奶黃月餅】：568元 【龍景軒子薑皮蛋月餅】：568元 【龍景軒黑松露單黃白蓮蓉月餅】：598元 【龍景軒精裝月餅盒 口味包括：桂花甜腿五仁月餅／子薑皮蛋／黑松露單黃白蓮蓉】：598元 【龍景軒精裝月餅盒加普洱茶餅】：788元

圖片來源：Venchi

Venchi

對於傳統月餅或者有朋友會覺得太膩，但又喜歡甜吃的話，不妨試試來自意大利的百年朱古力品牌Venchi所推出的朱古力月餅。今年推出款全新口味：紅寶石椰子朱古力月餅、抹茶可可碎朱古力月餅以及榛子蓉黑朱古力月餅，以花朵為造型，每一口都濃郁誘人。紅寶石椰子朱古力月餅用上56%黑朱古力做餅底，內含椰子奶油和香脆紅莓粒；至於第二款由白朱古力及抹茶加上60%黑朱古力做餅底，內含抹茶開心果奶油及香脆可可粒。最後還有60%黑朱古力配香滑榛子蓉黑朱古力醬，是品牌的得意之作。於9月5日前訂購可享早鳥優惠。

【賞月朱古力月餅長形禮盒】：早鳥優惠408元（原價488元）

（圖片來源：都爹利會館）

都爹利會館

中環米芝蓮星級粵菜都爹利會館今年再次推出備受歡迎的招牌流心奶黃月餅，作為送禮佳品，包裝上請來著名設計公司MO-DESIGN的聯合創辦人洪駿業操刀，打造精緻優雅的金色禮盒，分別有皇牌流心奶黃月餅禮盒和耀目的限量版LED燈籠流心奶黃月餅禮盒。前者以紅藍兩色繪畫中秋的朦朧月色帶來注目藝術感，至於後者則有如幻彩花燈一樣。另外如果想聯同其他名貴食材美酒奉送，亦有精選套裝禮盒可供選擇。

【皇牌流心奶黃月餅禮盒】：每盒398元 【限量版LED燈籠流心奶黃月餅禮盒】：八個月餅裝588元 【流心奶黃月餅臻選套裝禮盒】（流心奶黃月餅、自家製核桃曲奇、都爹利招牌X.O.醬、R` de Ruinart Reims, Champagne, France N.V. 一支以及福茗堂 2017年福鼎白茶餅。）：1,888元 【流心奶黃月餅至尊套裝禮盒】（皇牌流心奶黃月餅禮盒、五頭都爹利鮑魚醬燉南非鮑魚、北海道醬油乾帶子、韓國香菇、自家製核桃曲奇、都爹利招牌XO醬、'R' de Ruinart Reims, Champagne, France N.V. 一支以及福茗堂 2017年福鼎白茶餅。）：3,288元

瑰麗傳統雙黃白蓮蓉月餅（圖片來源：香港瑰麗酒店）

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香港瑰麗酒店

香港瑰麗酒店是港人熱愛入住之選，既然如此不得不嚐由彤福軒中菜行政總廚李志偉師傅主理的月餅禮盒「Love Parcel from the Moon」，設計時尚優雅而且包裝用再生紙製作，月餅系列共有五款，除了傳統雙黃白蓮蓉月餅之外，亦有一盒六件、集合了茉莉奶黃、立山茶蓮蓉以及紅豆陳皮口味的迷你雜錦月餅。此外，酒店與本地品牌大師姐合作推出「香港情懷」雙黃黃蓮蓉欖仁月餅，喜歡廣東風味的朋友不容錯過。如果想全都要，不妨選擇限量供應的瑰麗限量品味月餅禮盒。

【瑰麗傳統雙黃白蓮蓉月餅】（四件裝）：498元 【瑰麗迷你雜錦月餅】（六件裝）：458元 【「香港情懷」雙黃黃蓮蓉欖仁月餅】（四件裝）：588元 【瑰麗限量品味月餅禮盒】（「香港情懷」雙黃黃蓮蓉欖仁月餅一件、瑰麗傳統雙黃白蓮蓉月餅一件、彤福軒迷你奶黃月餅兩件，以及立山茶蓮蓉月餅兩件）：988元

圖片來源：明閣

明閣

米芝蓮星級粵菜食府明閣向來與著名的法國水晶品牌LALIQUE多合作，今年中秋亦不例外，誓要以超凡工藝為大家提升美食藝術的層次。是次攜手推出限量版月餅美酒禮盒，除了有經典的雙黃白蓮蓉「明」月餅四件，可以搭配三款各有特色的美酒以及LALIQUE & James Suckling 100 Points鍳賞酒杯。分別有著名酒評家James Suckling評為97分的「Chateau Lafaurie-Peyraguey, 1er Grand Cru Classé Sauternes, 2015」，有著蕈菇、貴腐菌和花香的特色，香甜果味與酸度平衡都超凡；至於評為95分的「Chateau Faugeres, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016」亦有著優雅口感，紅果香氣飽滿，丹寧質感佳，餘韻悠長。是次的美酒都特別適合配甜點，平衡月餅膩感又能豐富口感。

【「明 」月餅美酒禮盒 －「喜」】（雙黃白蓮蓉「明」月餅四件、Chateau Lafaurie-Peyraguey, 1er Grand Cru Classé Sauternes, 2015/16一支、LALIQUE 100 Points鍳賞酒杯兩隻）：3,888元 【「明 」月餅美酒禮盒 －「慶」】（雙黃白蓮蓉「明」月餅四件、Chateau Faugeres, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016一支、LALIQUE 100 Points鍳賞酒杯兩隻）：3,888元 【「明 」月餅美酒禮盒 －「樂」】（雙黃白蓮蓉「明」月餅四件、Chateau Odilon DBR Lafite, Bordeaux, France, 2016一支、LALIQUE 100 Points鍳賞酒杯兩隻）：3,288元

（圖片來源：半島酒店）

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半島酒店

今年半島酒店再由米芝蓮星級名廚鄧志強師傅監督香港製造的半島月餅，半島迷你奶黃月餅固然出名亦被視為經典，相信不用多說。今年更推出新口味紅棗南棗蓮蓉和合桃無花果奶黃，另外愛好茶香的朋友亦有迷你名茶奶黃月餅，在傳統的韻味之外再添新意。

【迷你奶黃月餅】：四個裝228元、八個裝418元 【星廚月餅禮盒】（迷你紅棗南棗蓮蓉月餅、迷你合桃無花果奶黃月餅各四個）：648元 【迷你名茶奶黃月餅】（迷你鐵觀音奶黃月餅、迷你早餐茶奶黃月餅、迷你荔枝味紅茶奶黃月餅、迷你伯爵茶奶黃月餅各兩個）：448元 【七星伴月禮盒】（雙黃白蓮蓉月餅一個、迷你早餐茶奶黃月餅兩個、迷你玫瑰紅茶奶黃月餅兩個、迷你蛋黃金黃蓮蓉月餅三個）：638元

迷你酥皮奶黃月餅禮盒（圖片來源：營致會館）

營致會館

奶黃月餅大家試得多，加入酥皮元素又會否令你眼前一亮？由米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館行政總廚蕭顯志師傅人手巧製，鬆化酥皮再加上奶香滿溢的奶黃，再配以珠寶盒設計包裝，今個中秋不妨來個新嘗試。

迷你酥皮奶黃月餅禮盒﹙六個裝﹚：398元

（圖片來源：KiKi麵店）

KiKi麵店（KiKi茶）

香港人愛新嘗試，創意口味月餅與朋友分享最好不過。本土新鮮製造KiKi品牌的「櫻花蝦芋泥麻糬月餅」源自台灣寶島風情，自2019年推出一向都廣受歡迎迅速完售。芋泥餡特別採用低糖配方適合怕甜的朋友，搭配別具台灣風味的櫻花蝦乾再加入軟糯麻糬豐富口感，隨盒更附送兩包招牌「白桃烏龍茶包」一解月餅之膩亦能提升味道層次，今年只限量供應1,500盒。