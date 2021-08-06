盛夏限定COBO HOUSE水果入饌菜單　令人驚艷的傳統變奏味蕾體驗

悶熱潮濕的天氣總令人食慾不振，沁人心脾的水果是最好的解決方案，可惜總不能用水果作正餐，就要來看看向來多新主意的COBO HOUSE如何用水果入饌，打造別出心裁的精緻餐飲。

大樹菠蘿三食（圖片來源：COBO HOUSE）

位於K11 MUSEA的COBO HOUSE相信大家都已經不會陌生，自開幕以來短短的時間已經精心設計了多款特色菜單令人驚艷，今回來到第五個「POMOLOGY」菜單就應夏天的味蕾需求以較為少見時令水果如火參果、麒麟果、大樹菠蘿、釋迦、紅毛丹等入饌，雖然新鮮感十足，但正因為是大家少有品嚐的味道，在設計菜單時相信亦有一定難度。

（圖片來源：COBO HOUSE）

COBO HOUSE的兩位主廚表示，以香甜為主的水果入饌的確需要反翻嘗試，例如一道大樹菠蘿三食，大樹菠蘿本身並非主流水果，味道上雖然香甜，但口味上亦相當兩極化。是次用上了大樹菠蘿的白肉、黃肉以至果核，用來製作煎堆甚至菠蘿包，看似簡單實質精緻，白肉本身加入日式烤雞汁製成有著手撕豬肉口感的餡料再搓入煎堆，而煎堆之上亦伴以果核製成的醬泥，黃肉部分則打成果醬，鮮甜果香用以中和煎堆的油膩感。最後用剩的果肉亦不會浪費，用來製成菠蘿包配上奧西特拉鱘魚子醬，海洋的鹹香加上咸蛋黃碎再中和菠蘿包的甜。

黑糯米酒紅麴豬頸肉配日本蒿菜飯餅（圖片來源：COBO HOUSE）

接下來的釋迦果是相對陌生的味道，用以黑糯米酒紅麴豬頸肉配日本蒿菜飯餅這道菜之上，主要用來減去紅炆豬肉的飽膩感，有趣的是用加入日本蒿菜的飯餅再炸香，既有菜飯感覺又煥然一新，豬頸肉與香煎鰹魚汁平菇來回相間可以平衡偏甜的味道，配上客家黑糯米酒加入釋迦製成的醬泥，既增加這道菜的濕潤感，亦增添口感層次，是一道不平凡的傳統台家菜變奏。

九繪魚牛尾湯伴柚皮（圖片來源：COBO HOUSE）

還有一道九繪魚牛尾湯伴柚皮亦是相當傳統的味道，大家可能都嚐過蝦子柚皮，是次烹調的鰹魚汁柚皮要特別用上老樹柚皮再經歷風乾、水煮、乾水、最後花上一天醃製才能製成，清香帶甜的味道再加上本身與魚就相配襯，所以配以醃製兩天的日本鰈魚再伴上有著香濃牛肉味及油香的牛尾湯，最後綴以日本柑橘酢橘製成的一款帶有酸、澀、胡椒香醬汁，口感層次非常豐富。

山竹厥餅伴雪糕配香脆西班牙多士伴冬瓜蜜（圖片來源：COBO HOUSE）

是次的餐刀與湯匙系列「POMOLOGY」菜單有四道（$680）、六道（$1,180）及八道菜（$1,480）任君選擇，由即日起至8月17日可以品嚐得到，值得一提的是系列菜單皆為期間限定，每六星期轉換，是次品嚐過後又可以期待下一回有怎樣的滿足味蕾體驗。