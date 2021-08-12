【中秋美酒推介】月餅良伴、暢飲之選：Gin酒、開胃酒、氣泡酒

一年容易又中秋，早前跟大家分享過中秋月餅的選項，又怎能沒有美酒相伴？

無名氏（N.I.P）Rare Dry Gin，$480 （圖片來源：N.I.P）

無名氏（N.I.P）Gin酒

首先要介紹的是近年時興的Gin酒，原來香港也有自家廠房釀製Gin酒。品牌「無名氏（N.I.P）」於2016年成立，創辦人特意遠赴蘇格蘭Strathearn Distillery見習並學藝，最後得到蒸餾師資格。直到2019年終於獲得香港政府發出蒸餾執照，並成立香港蒸餾酒所有限公司，當中使用的蒸餾器來自德國名廠。對品牌初接觸的朋友可以試試他們的Rare Dry Gin，除了傳統的杜松子，還加入了當歸、芫荽籽、桂皮、甘草、洋甘菊、荳蔻、葡萄柚皮、雪梨、枸杞、八角、龍井茶、金棗多種有著本土風味的原材料製作，還加入桂花與壽眉茶、檸檬及陳皮調味，每批只生產200多瓶。具有東方特色的Gin酒相信能夠讓月餅的口感提升，在中秋佳節與朋友暢飲亦無不可。

Lillet Blanc cuvées（圖片來源：Lillet）

法國開胃酒Lillet

如果說到配傳統月餅或冰皮月餅，口感清爽怡人的開胃酒就更為適合，而且非常適合女士們的味蕾。是次推介一款來自法國波當薩克的開胃酒Lillet，酒莊歷史可追溯至1872年，本身只是小村莊形式的小批量優質生產。Lillet Blanc cuvées的特點是由水果與葡萄酒混合而成，調配比例恰到好處，帶有迷人的花香，入口散發著蜜餞、蜂蜜、松脂和異國水果的香氣，特別是輕盈清新的感覺，更適合在現時炎熱的天氣下享用，因應個人口味用來調配雞尾酒就最好不過。

五味雜陳 X 閉月羞花 組合套裝：$989（圖片來源：五味雜陳）

本地初創品牌「五味雜陳」

說到調配雞尾酒，亦有一款本地的初創品牌「五味雜陳」，以傳統藥材酒為概念推出的中式草本Liqueur。以前大家定會覺得草本味道偏向藥酒，但近年愈來愈多人接受甚至迷上這種味道，由於我們身邊愈來愈多草本製品，著重健康的都市人早已見慣，中式草本獨特迷人的香味也受到青睞。品牌有兩款Liqueur分別是「五味雜陳」與「閉月羞花」，前者具備酸、甜、苦、辣、鹹味五味俱全，在概念上五行相生，能養五臟之氣。味道上則帶有甘香的陳皮、清甜桑椹及外國人特別鍾情的檀香。至於後者的主要成分為洛神花、紅棗、乾薑、當歸，一聽就知道非常適合女士飲用，而口感上洛神花有著清新的酸度，紅棗則有著軟綿香甜，配合微辛的乾薑和當歸的香氣營造出複雜迷人的味道。同樣地，中式風味與傳統月餅乃是絕配。

（圖片來源：BIVB）

法國Bourgogne氣泡酒

如果鍾情於傳統法國美酒的朋友，亦可以考慮來自法國Bourgogne的氣泡酒（Crémant de Bourgogne），Bourgogne美酒向來性價比高，用來配餐更是一流，是次介紹的氣泡酒暫時較少人認識，採用傳統方式釀製，在瓶中進行二次發酵，口感鮮爽足以令酒客們的味蕾驚艷。「Crémant de Bourgogne，NV，Brut，BOHRMANN」以Chardonnay釀製，清新淡雅，氣泡柔滑而帶有礦物風味，由於酒體中散發的柑橘及青蘋果果香，能夠平衡到傳統月餅的鹹蛋黃，亦能提升蓮蓉的甜香。至於喜歡Rosé的朋友，「Crémant de Bourgogne，NV，Rosé，BAILLY LAPIERRE」以Pinot Noir及Gamy混合調配釀製，散發著士多啤梨丶蔓越莓及淡淡血橙的芬芳果香，同樣以清爽怡人的口感突圍而出，除了傳統蛋黃蓮蓉月餅，與鹹香的果仁及金華火腿的月餅亦相當配襯。