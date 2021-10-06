關於Glenfiddich威士忌的小故事：獲獎最多、首家推出單一麥芽

對於威士忌迷，家裡總會有幾款「看門口」的美酒，別具酒廠特色的OB（Official Bottle）會是日常飲用的不二之選。蘇格蘭單一麥芽威士忌深得亞洲人的口味，來自Speyside的著名酒廠Glenfiddich，自從2000年起在「國際葡萄酒與烈酒大賽」及「國際烈酒競賽」這兩項全球最著名的競賽中，獲得的獎項超越其他單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌，可見得無論在專業的評審領域還是平日飲用，Glenfiddich都有著上佳的評價。

圖片來源：Glenfiddich

為何說起Glenfiddich這個大家都熟悉的品牌？因為在今個10月品牌就在香港設立一個體驗店，帶領大家穿越時空去了解品牌的傳奇故事，以下細說的幾個故事，大家又知道多少？

Glenfiddich即是「鹿之谷」

大家都會在云云多個蘇格蘭威士忌品牌中常見到「Glen」這個字，原來在蓋爾語中代表著山谷，因為蘇格蘭威士忌對於釀造所在地的風土、水源和環境都非常著重。至於Glenfiddich就代表「鹿之谷」，正如品牌的標誌性Logo。

酒廠首滴酒液蒸餾自聖誕節

現正入秋，還有兩個月就聖誕，在冬天的佳節往往都是威士忌最受歡迎的時節，溫暖的酒液還可以暖胃。原來Glenfiddich的創辦人William Grant花了足足20年去打造「山谷中最頂尖的威士忌」，他為了實現夢想，甚至與家人一起徒手建造蒸餾廠，最後終於在1887年的聖誕節成功蒸餾出第一滴酒液。知道之後大家在聖誕呷一口Glenfiddich會否更具意義？

圖片來源：Glenfiddich

最早推出單一麥芽威士忌

威士忌不只一種釀法，可以由不同酒廠出品、不同原料調和混合，各具風味，但普遍最多威士忌迷喜愛的就是單一麥芽威士忌（Single Malt Whisky）。原來Glenfiddich是業內最早推出單一麥芽威士忌產品的品牌。早在1963年品牌就將單一麥芽威士忌向全世界推出，可能因為開創先河的歷史，至今Glenfiddich成為全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。

威士忌界的「滷水膽」

蘇格蘭威士忌規定如果標示年份，酒液的實際年份只能大於而不能少於所標示的。Glenfiddich就有一個多達25,000公升的巨型融合桶Solera Vat用來融合老酒與新酒，這個Solera Vat自從1998年啟用之後就從來未清空過，每次只取出一半來裝瓶，然後又會繼續補充，概念正如我們熟悉的粵式滷味中的滷水膽，這個做法亦是蘇格蘭威士忌唯一的例子，所以喝起來感覺會是更高年份的作品。

圖片來源：Glenfiddich

是次於銅鑼灣舉行的「Where Next 期間限定體驗」，參加者將會從視覺、身心、味蕾去體驗以上所訴說的故事。首站引領大家遊歷蘇格蘭Speyside Dufftown這個孕育出品牌的出生地，回到1887年酒廠成立的時刻，恍如置身蘇格蘭綠草如茵的山脈之中。

圖片來源：Glenfiddich

接下來就橫越大西洋飛往現代的紐約。蘇格蘭威士忌在美國又發生了甚麼事？原來從1963年Glenfiddich開始生產全球第一款單一麥芽威士忌之前，本來還只是蘇格蘭人獨享的美味，而世界各地的威士忌迷大多都享用著調和式威士忌，直到Glenfiddich在這趟美國之旅將創新的精神面向全世界。

圖片來源：Glenfiddich

在體驗之中又怎少得親嚐美酒，是次為參加者奉上12年和15年的酒款，是為品牌最標誌性的經典酒款。12年作品在最優質的美國橡木與歐洲橡木雪莉桶中熟成，口感溫潤柔和，具備香甜淡雅的橡木風味。金黃色的酒體有著迷人的啤梨香，餘韻悠長、順滑；至於15年則在分別為西班牙雪莉橡木桶、美國波本橡木桶及全新美國橡木桶中熟成，並於獨特的Solera Vat中融合靜置。帶有比起12年更深一點的金銅色，截然不同的是香甜石楠花蜜與雲呢拿軟糖的風味，有著濃郁果香，口感順滑，濃郁圓潤，喝起來遠超15年的風味，大家不妨親身一試，最後所有參加者還可獲贈威士忌品酒杯一隻。