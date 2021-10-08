新開萬二呎日本時尚概念餐廳　飽嚐親民廚師發辦、炭火燒、鐵板燒

香港人對日本美食的追求近乎瘋狂，慢慢又變成生活上不可或缺的飲食元素，去日本就如回鄉一樣。可惜的是現在未能隨心所欲地動身前往。其實說到底，除了日本料理的美味之外，我們也非常推崇日本人的生活態度與文化，正如今回介紹的新開日本時尚生活概念餐廳「IKIGAI CONCEPTS」。

圖片來源：IKIGAI CONCEPTS

「IKIGAI CONCEPTS」源自現代日式哲學「生活的意義」（いきがい），希望透過尋找多元化的日式料理的過程，去找到自己專屬的生活態度。在12,000平方呎的空間當中，包括廚師發辦、炭火燒、天婦羅、鐵板燒、以及定食及丼飯專區。在日本文化不可或缺的清酒方面，亦引入潮流清酒販賣機，有著多達30款清酒，在此可以體驗到精緻又多元化的日本飲食精粹，實在包羅萬有。

圖片來源：IKIGAI CONCEPTS

說到廚師發辦，當然提供日本直送的時令優質食材，但為了讓大家相對沒有負擔地享用，價錢設定得相當親民（午市380港元／晚市780港元），最近的時令海產分別有「海中紅寶石」美譽的「喜知次」、鮮爽香滑「鮫鰈」、油香滿溢的「沙甸魚」、鮮甜的「牡丹海老」，正值金秋當然不少得被譽為「秋味之王」的「秋刀魚」等，都是必嚐之選。

圖片來源：IKIGAI CONCEPTS

日本清酒除了配海鮮可以突顯鮮味，配搭風味十足的炭火燒亦非常適合。在「炭火燒專區」選用日本備長炭，「雞肝醬多士」丶「蟹醬芝士玉子燒」及「泡菜醬煙肉車厘茄」都值得推介；此外，鐵板燒方面大家亦可享用席前料理體驗，食材包括有南非鮑魚、原隻活龍蝦、A5宮崎和牛肉眼等。

圖片來源：IKIGAI CONCEPTS

或者大家都有發現，日本人特別喜歡自助售賣機，竟然連清酒都不例外。是次引入的自助清酒售賣機「Sake Z」，只需掃瞄QR Code就可以選擇喜歡的清酒，還有風味丶建議食物搭配、人氣排名及專業清酒侍酒師推介等資訊，著實窩心方便。30款清酒風味各異，不乏獲獎之作以及季節限定的美酒，例如於2019年奪得「大阪G20國家元首品嚐清酒」的「大門35純米大吟釀」，大家可以隨意享用到貴為多家米芝蓮星級食府選用之作。另一款「神泉大吟釀 」則是日本政府在空軍一號用來招待皇室及政要的酒款，實在貴氣十足。

圖片來源：IKIGAI CONCEPTS