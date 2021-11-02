Pinot Noir紅酒｜最貴黑皮諾葡萄酒Top 10　98分女神價值25萬港元

不管你愛的是美酒還是投資，「世界上最昂貴的葡萄酒」總是一個適合聊天的好話題，像是大家津津樂道的拉菲酒莊、羅曼尼康帝酒莊（Domaine de La Romanée-Conti, DRC）生產的夢幻逸品。位於法國勃根地的DRC能造就佳釀最大的主因是，使用有「葡萄皇后」之稱的黑皮諾（Pinot Noir）釀酒，這種品種皮薄嬌貴種植不易、質感纖細值得陳放，因此價格偏高。甚至還有「黑皮諾日」（International Pinot Noir Day），讓酒迷在每年的8月18日有個喝酒的好理由。酒類專業網站Wine-Searcher公布了10支世界上最貴的黑皮諾紅酒，這份名單上值得你我一窺，因為第一名寶座換人坐了。

越來越貴的黑皮諾

紅到有自己的日子，就知道黑皮諾紅酒有多受全球酒迷歡迎。這反映了難以避免的供需問題，畢竟享有盛譽的產品供應有限，又有越來越多的富豪藏家想要購買，釀酒師與酒莊也無法遏止市場價格持續上漲。從另一面來看，這就是獲得巨大回報的潛力所在，至於好不好喝、是什麼滋味，就要看擁有者捨不捨得開瓶一親芳澤。

根據葡萄酒搜索排行榜Wine-Searcher 2021年8月報告，10支世界上最貴的黑皮諾紅酒的全球平均價格上漲了 40.5%。DRC羅曼尼康帝酒莊仍然是世界上最昂貴的葡萄酒之一，但近年榜首位置頻頻被主要競爭對手Domaine Leroy樂華酒莊超越。Domaine Leroy的特級園Musigny Grand Cru，均價$32,974 美元，有91.3%的巨大漲幅。而DRC特級園（Romanée-Conti Grand Cru）在過去12個月的漲幅最低，平均瓶價上漲13.4%。

2016年8月時，Leroy Musigny 的全球平均價格不過僅為 $5873 美元一瓶，羅曼尼康帝的平均價格為 $13,482 美元，這是一個驚人的對比。

世界上前十名最昂貴的黑皮諾葡萄酒

下表為葡萄酒搜索排行榜公布的前十支最貴黑皮諾，依序排行，並附上在網站Wine-Searcher上的評分與平均價格。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Domaine Leroy Musigny Grand Cru，98分，$32,974 美元（Source: christies）

2. Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru，97分，$21,976 美元（Source: frw）

3. Domaine Roumier Musigny Grand Cru，96分，$15,705 美元（Source: christies）

4. Domaine Leroy Chambertin Grand Cru，98分，$11,315 美元（Source: sothebys）

5. Domaine Leroy Richebourg Grand Cru，97分，$8688 美元（Source: winehog）

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6. Leroy Domaine d'Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru，98分，$8025 美元（Source: winehog）

7. Leroy Domaine d'Auvenay Les Bonnes-Mares Grand Cru，97分，$7471 美元（Source: sothebys）

8. Domaine Leroy Romanée-Saint-Vivant Grand Cru，98分，$6913 美元（Source: christies）

9. Domaine Leroy Latricières-Chambertin Grand Cru，97分，$6848 美元（Source: Burgundy-Report）

10. Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru，96分，$6680 美元（Source: winehog）

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Top 10世界上最貴的黑皮諾紅酒 第一名不再是羅曼尼康帝】