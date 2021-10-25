鏞記新面貌｜重溫元祖外賣飯盒歷史和僅存炭爐燒鵝　必嚐聯乘菜單

無論身在何方，本地獨有的飲食文化與情懷都是香港人所念念不忘的，燒味飯、雲吞麵這些日常中菜當中蘊含著悠久歷史的飲食哲學與智慧，正如今回要為大家介紹的，可謂是本地粵式食府的經典——鏞記酒家，特意要為大家說起，是因為鏞記力求與時並進，並且為勾起大家的集體回憶，特意換上大師操刀的獨特新設計，當中竟有著保育本地飲食文化的元素，接下來再詳細看看，而且大家更有機會品嚐到匠心設計的獨特嚐味菜單。

雲吞麵已被納入香港非物質文化遺產之一，是無數香港人的集體回憶（圖片來源：鏞記）

傳統酒家大多採用紅色，新設計卻特意選用同樣經典卻更為典雅的牡丹花粉紅及綠葉色調（圖片來源：鏞記）

先來溫故知新，鏞記至今有著八十五年歷史，自1936年由甘穗輝創立，以燒味大牌檔起家之後屢創經典，例如是首家推出外賣紙飯盒的酒家，早於六十年代成為唯一入選美國《Fortune Magazine》「世界十五大食府」的中式食府，加上遠近馳名的「飛天燒鵝」更是將燒鵝與香港美食打上等號的重要推手之一。屹立中環威靈頓街多年，今天的大翻新並非要洗去歷史味道，而是要將舊香港情懷融入當代美學，請來香港著名建築師、收藏家及藝術家William Lim林偉而操刀，有鑑於本地飲食文化慢慢褪色，加上不少經典菜的工藝已經逐漸失傳，現在已甚少見到年輕人在中式酒家大排筵席，所以希望透過是次翻新來重現中式酒家的輝煌時光。

來到一樓，身心旋即進入到五、六十年代的電影如「花樣年華」、「生死戀」和「蘇絲黃的世界」等的場景之中，地板採用的意大利瓷磚有著多年歷史，保育起來相當費功夫（圖片來源：鏞記）

鏞記燒味出色，亦是步入食府的第一印象。新的地廳設計參考當年燒味大牌檔的特色，特意將一排卡座以半世紀前的風貌重現，保留昔日的高身大櫃面、魚缸、王羲之像及鵝池等，剛才提及到鏞記為了照顧不同客人的需要，是首家推出外賣紙飯盒的酒家，所以新設計仍保留燒味部明檔、外賣區。

來到一樓，身心旋即進入到50、60年代的電影如《花樣年華》、《生死戀》和《蘇絲黃的世界》等的場景之中，重現一盅兩件的愜意時光。一般傳統酒家大多採用紅色裝潢，是次卻特意選用同樣經典卻更為典雅的牡丹花粉紅及綠葉色調，中庭地板採用的意大利瓷磚，原來本來已經伴隨鏞記走過數十載，是次特意保育起來，一磚一瓦都由人手拆出再重鋪，在傳承中式風味同時又帶有一絲西洋氣息。

標誌性的「龍鳳大禮堂」（圖片來源：鏞記）

鏞記除了傳統炭燒「飛天燒鵝」定必要一嚐之外，亦有始創於六、七十年代的「南粵炭燒琵琶鵝」，其名來自全鵝開至平面呈琵琶形態，用秘製南乳醬料醃製，以大型燒烤叉定形風乾後進行「二重燒」，皮酥肉甘香，盡顯大師功架（圖片來源：鏞記）

是次翻新還有一大重點，就是剛才提及在中式酒家大排筵席的情景，在鏞記二樓有著一個標誌性的「龍鳳大禮堂」，場地內有著眾多珍貴的手工藝品如景德鎮的青花釉裡紅「十八羅漢專者像」、林語堂大師題字的「鏞記天下第一」雲石牌匾等，氣派十足又能重溫昔日光景。此外值得一提的是，是次雖然亦為廚房增添頂級設備，不過做燒鵝最重要的還是炭爐，原來香港已不再簽發炭爐牌照，所以是次為了保留有著歷史意味的炭爐特意不拆樓重建，令到裝修難度大大增加，但對於保留享負盛名的燒鵝傳統卻是無價而且無可替代的。

是次嚐味菜單包括五款The Whisky Library精選的美酒（圖片來源：The Whisky Library）

說過是次新設計的種種，相信已能勾起大家對正宗中菜的集體回憶，已經躍躍欲試的話，是次由HK01策劃，鏞記與The Whisky Library聯乘推出兩款嚐味菜單，品嚐到必嚐傳統菜式和適合秋冬的特色美饌，當中設有神秘佳餚的同時，又怎少得美酒配搭？先有前菜配搭雅文邑Vin Mute a L'Armagnac 100% Colombard醒醒胃，再有著名獨立裝瓶商Douglas Laing用上Old Particular的美酒、配上「通勝」設計的Ledaig PX 13年，口感非常適合多層次滋味的中菜，另外特別酒款還有採用歐洲最後的明火蒸餾、極為少產量的Romano Levi Grappa Camomilla，Douglas Laing的高年份系列Xtra Old Particular的Auchentoshan 30年，最後將會以最早創立的傳奇獨立裝瓶商旗下之作Samaroli SPQR作結。藉此機會品嚐美酒佳餚同時，亦可以親身了解到鏞記新設計帶給大家極致的餐飲體驗，機會實屬難得，有興趣讀者記得留意《形而》日後有關報名的詳情。