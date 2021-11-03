Diageo於雲南設威士忌廠　投資7,500萬美元目標碳中和、零廢物

中國人的消費能力之大令人望而生畏，常言道每人消費一元以十多億的人口而言加起來也是天文數字，正當中國消費者對奢侈品趨之若騖，也令到全球的品牌渴望著進入這個龐大的市場，這一點對於烈酒的世界也不例外。其中一個最大的酒類集團Diageo在過去的廿年內開始活躍於中國市場，除了國外洋酒，就連中國白酒「水井坊」也是他們旗下的產品。不過到了今天或者光光是引入產品已經不夠，因為品牌已經在雲南投資7,500萬美元，興建中國首家單一麥芽威士忌酒廠，現已釋出預想圖，並目標在開業後實現碳中和之理想。

Diageo Eryuan Malt Whisky Distillery（圖片來源：Diageo）

位於雲南省洱源縣，新酒廠佔地66,000平方米，位於海拔2,100多米之地，由於海拔高氣候溫和，與蘇格蘭的天然山谷釀造地有很多契合之處，再加上有著優質的天然泉水，是釀造高品質威士忌的核心要素。見到品牌花上龐大的資源來投資，不難想象目標是打造全球頂尖的單一麥芽威士忌，而且作為威士忌地圖的新世界，中國威士忌給予愛好者們很大的遐想。

圖片來源：Diageo

中國未必是世界上最龐大的蘇格蘭威士忌消費群，印度、法國、美國這些屬於元老級市場，後來居上的又有台灣、新加坡等，不過中國的增長率也是不容輕視的，而且有疫情的打擊之下，這段時間內中國市場對於蘇格蘭威士忌的消費不跌反升，而且高端的單一麥芽威士忌甚至升近一倍之多，難怪連Diageo這個業界龍頭都要在中國設廠。

根據SWA的資料顯示，在疫情影響嚴重的2020年頭十位蘇格蘭威士忌出口市場的價值當中，就只有拉脫維亞和中國得到正增長（圖片來源：The Scotch Whisky Association）

另一邊廂，是次雲南酒廠的另一個亮點乃是環保。老實說在全球大趨勢之下別說民間企業，就連政府都要嚴守環保原則、大推減碳措施，而且對於Diageo而言推行環保廠房已非新鮮事，早在過去十年間分別在蘇格蘭、美國等地都開設過以環保理念主導的酒廠，但作為最新之作，接下來就來看看雲南廠的環保目標。

圖片來源：Diageo

Diageo並不手軟，推出「SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS」行動計劃對可持續發展承諾，簽署了全球零排放競賽承諾在2050年或更早之前實現淨零碳排放、2030年之前減少50%。其實自2008年以來品牌已經將與其運營相關的碳排放量減少了一半，現在正致力於邁向2030年或之前實現淨零碳，並使用100%的可再生能源。

新廠房將於2022年初開始建設，為了實現以上環保目標相關設計已經融入項目之中，例如使用可再生和乾淨能源以確保碳中和，回收再用所有水資源，並打造成一個「零廢物」的廠房。除了釀酒之外，這裡亦會吸引威士忌愛好者觀光來推動當地的文化旅遊產業，了解、品嚐美酒的同時還可以擁抱當地的自然景觀。