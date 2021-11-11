白蘭樹下又一力作淡墨美學　氈酒基調配全球首支無糖咖啡甜酒

氣味勾引情緒，嗅覺與記憶相連，一口美酒馥郁的芳香進入鼻腔，很多回憶織出畫面。正如今回要介紹來自「白蘭樹下」團隊最新之作「淡墨」，以烈酒中蘊藏的本地植物風味描繪著一個個城市背後的故事。

白蘭樹下「淡墨」無糖咖啡甜酒（500ml ABV25%），售價：$468，現已接受首批預售，於2021年12月前發貨

「白蘭樹下」氈酒大家已不會感到陌生，是次的「淡墨」雖是咖啡酒，卻同是以白蘭樹下氈酒作基酒，保留香港回憶的獨特香氣，與咖啡豆釀製出另一款醒神又浪漫的作品。甫入口是咖啡的花果香味，同時不失氈酒的白蘭花、檀香氣息，及後再滲出咖啡的回甘。以「淡墨」來命名，是表達這去兩年在香港發生的種種所沉澱下來的情緒。

圖片來源：白蘭樹下

淡墨是日本傳統和色中的一種淺灰色，亦是日本一棵千年銀灰色古櫻之名；淡墨也是傳統中國山水畫中，一種以清水將濃墨稀釋沖淡的技法，表達淡泊清寂。 白蘭樹下

圖片來源：白蘭樹下

是次最大的亮點是全球首支無糖咖啡甜酒，所選用的咖啡豆與「Urban Coffee Roaster」合作，由創辦人Gary Au親自挑選一款來自埃塞俄比亞的咖啡豆並在香港焙製。接著由白蘭樹下團隊自家研發的雙重冷淬取方式原汁原味地保留著咖啡豆的花果香味。相對於一般甜味十足甚少純飲的咖啡甜酒，「淡墨」使用了天然零卡路里的Natvia代替白砂糖，本來咖啡酒每100毫升已含有高達60克的白砂糖，相等於400卡路里，至於「淡墨」卻在每100毫升只有少於150卡路里，確保美味的同時兼顧健康。「淡墨」適合加冰純飲，或加梳打水享用，除了純飲或調製雞尾酒之外，亦適合用於烘焙或製作甜品。

圖片來源：白蘭樹下

由於酒體繼承自「白蘭樹下」，酒瓶設計亦然，沿用標誌性長方型玻璃瓶，亦邀請本地異體書法家「賣字」提字，表現出枯筆淡墨的感覺。至於半透明酒標亦繼續由贏得英國「The World’s Best Label Design」大賽的白蘭樹下團隊操刀，最大的特色是與深褐色的酒液構成抽象水墨畫的線條，也會隨酒液的水位而消退。整個設計帶來一種侘寂美學，展現自然又無常的氛圍、低調又簡約的美學，在城市中充斥著不合心意的煩亂時刻，正好以一口「淡墨」作為暫離現實的出口。