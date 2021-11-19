香港雞尾酒節再臨　多間酒吧參與、大師班及期間限定快閃店

冬天除了是肚餓的時節，原來亦都是品酒的好時刻。因為「香港雞尾酒節」於這個月已經到來，或者還是有些朋友未必了解這個節目，因為「香港雞尾酒節」是由去年才首次舉辦，錄得好成績之後今年載譽歸來。藉著與城中逾二十間酒吧及餐廳攜手推出，誓要讓一眾愛酒之人有好酒可喝。

專用威士忌調出雞尾酒的Whisky & Words（圖片來源：香港雞尾酒節）

首先略為與大家介紹「香港雞尾酒節」的由來，大家都知道去年因為疫情的影響，飲食業大為受影響，當中對酒吧更是雪上加霜，所以為支持調酒業而舉行首屆「香港雞尾酒節」，今年甚至再擴大規模，以「永續調酒」為主題邀請到超過二十間酒吧及餐廳參與，當中包括專用威士忌調製雞尾酒的Whisky & Words、擁有最美海景的Eyebar及ANA TEN、CLUB ALBERGUE 1601集餐廳、咖啡室、酒吧及空中花園於一身、藏身於日本餐廳的「店中吧」Gishiki Lounge、Kakure及ODDs，還有結合中式雞尾酒與其新派中菜的Duckee等。

藏身於日本餐廳的「店中吧」Gishiki Lounge（圖片來源：香港雞尾酒節）

除了可以親身到訪參與單位品嚐美酒之外，不少朋友有時亦喜自家調製，應屆活動於K11 Art Mall設立了一個期間限定Pop-up Store，於這裡大家可以找到林林總總切合潮流的酒類，包括用作調酒的基酒和烈酒，威士忌方面有Highland Park、白鷺（The Shirasagi）、Jack Daniel’s等，而近年時興的Gin酒方面就有季之美（Kin No Bi）、Plymouth、Monkey 47等。無論你喜歡哪一款雞尾酒，都可以在這裡找到專屬而切合自己口味的基酒。

ANA TEN（圖片來源：香港雞尾酒節）

當然，如果對調配雞尾酒有興趣的朋友，亦可以在此了解到相關的知識，因為場內請來意大利商務專員公署舉辦數場雞尾酒調酒示範，還有DarkSide的調酒師Simone Rossi及Arcadius Rybak與大家分享研製Amaro的點滴故事。對於威士忌迷，則有著名威士忌專家Ron Taylor主持的Highland Park威士忌導賞，將會品嚐到三款單一麥芽威士忌包括最新推出的15年Viking Heart、備受歡迎的12年Viking Honour以及18年Viking Pride。

如果大家對是次雞尾酒節已經躍躍欲試，可以從活動網站（www.hkcocktailweeks.com）了解更多以及購票，憑門票可以領取禮物，內含代幣則可以到參與酒吧換領特色雞尾酒。