氈酒潮流｜烈酒專家推介適合港人口味之作　純飲調酒送禮自用之選

三不五時大家可能都會在家調配雞尾酒，居家享樂變得容易，無論是開派對、周末享受電影、還是休閒地讀書，有一杯雞尾酒相伴都能夠使心情輕鬆愉快不少。在多款雞尾酒的基酒當中，比較容易令人一嚐愛上的可能就是風味豐富、口感怡人的Gin酒。除了用作調配之外，加冰享用或純飲都最好不過，對於近年時興的Gin酒該如何選擇？就要數一款同時適合入門人士與Gin酒愛好者的作品——從蘇格蘭釀製的Hendrick's Gin，是次就由烈酒專家Eddie Nara為大家介紹關於這款酒的種種。

從蘇格蘭釀製的Hendrick's Gin同時適合入門人士與Gin酒愛好者

說到蘇格蘭很多人馬上就會想到烈酒，水是釀酒必要元素但同時也是往往被人忽略的重要一環，蘇格蘭有著非常優質的水源，所以用來釀酒是必然之選。Hendrick's Gin使用了來自蘇格蘭低地Penwhapple水庫的優質水源，應用了已有百年經驗的釀製技術再加上採用了來自世界各地的優質香草及植物，所以自推出以來就獲獎無數而且備受調酒師們的讚譽。剛才說過Hendrick's Gin同時適合入門者與Gin酒愛好者，Eddie就解釋由於Gin酒是烈酒的一種，有時高達50%酒精度會令人望而生畏，不過Hendrick's Gin的酒精度僅為41.4%，加上整體性格偏向著重花香，就更容易被大家接受。至於對於愛好者來說，它亦有著複雜而平衡的風味，包括杜松子、玫瑰花和青瓜的味道，不單止用作調配雞尾酒，純飲或加冰享用更能夠品嚐到清新誘人的韻味。

烈酒專家Eddie Nara指出：Hendrick's Gin的酒精度僅為41.4%，加上整體性格偏向著重花香，就更容易被大家接受

Hendrick's Gin只採用小批量釀造，每批只釀製450公升，所以品質上可以受到嚴謹的控制。除此之外，Eddie更透露在釀造過程中最與別不同之處：Hendrick's是唯一使用了兩款蒸餾器組合的蒸餾廠——源自19世紀的馬車頭蒸餾器（Carter-Head Still）和貝奈特蒸餾器（Bennett Still）。前者為酒體帶來順滑口感、後者則加強濃郁的香草芳香，再加上原料獨特地加入青瓜及玫瑰精華，進一步加強清新宜人的味道風格，不單止男士們懂得享受，就連女士們也被擄獲歡心。

Hendrick's Gin的原料獨特地加入青瓜及玫瑰精華，進一步加強清新宜人的味道風格，不單止男士們懂得享受，就連女士們也被擄獲歡心，用來調製雞尾酒更是風味十足。

近年時興Gin酒，其實它的原產地為荷蘭，然而大家常常聽到來自英國的Gin酒，是次介紹的Hendrick's亦然，就要說到17世紀發生的英荷戰爭。當時英國軍人發現到荷蘭的Gin酒有著利尿、解熱之藥用，同時竟有著迷人味道，於是就引入英國繼而掀起一股風潮，自此英國逐漸成為生產Gin酒的大國，不過近年在世界各地以至是亞洲都紛紛出現Gin酒釀造廠，而且很多時都會加入本土元素以致風味各有特色，所以本地也愈來愈多人愛上迷人的Gin酒。

Hendrick's是唯一使用了兩款蒸餾器組合的蒸餾廠——源自19世紀的Carter-Head Still和Bennett Still，分別為酒體帶來順滑口感以及加強濃郁的香草芳香。（圖片來源：：Hendrick's Gin）

Eddie指出，其實釀造Gin酒的基本要求是一定要有杜松子的，其他的植物成分則可以因風格而異，為了在眾多Gin酒當中脫穎而出，很多新興製造商會加入不同的植物成分組合來創造複雜的特性，然而，在嘗試了很多的品牌之後，會發現不少都因為強烈的植物或草本味道而抑制了杜松子的風味，這樣的話，豈不是失卻了Gin酒應有的風味而變成了類似「風味伏特加」的酒類？所以說到尾，Hendrick's Gin依然受到愛好者們的歡迎當中很大原因在於儘管使用了11種不同的植物成分與和兩種精華，但依然突出到杜松子的個性，還能夠與其他風味保持良好平衡，這一點是眾多Gin酒愛好者都會堅持的正宗風味。

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說到美酒，最重要的當然是適合的口味，原來Hendrick's Gin對於香港人口味以及本地品飲風氣亦有著不少契合之處。Eddie就覺得，一提及青瓜和玫瑰就令他想起下午茶。香港人愛好的下午茶文化，原來無論是茶餐廳還是酒店英式下午茶，青瓜都是常見的元素，例如出現在三明治當中，如果用上Hendrick's Gin來調製的Gin & Tonic來配餐相信就別有一番風味。香港現在不乏主打Gin酒的特色酒吧，原來Gin酒其實是非常適合應對香港炎熱潮濕的天氣，其清新的甜味和柑橘味更讓人耳目一新，當然不少得本來就有解熱的特性。Eddie甚至認為，Gin & Tonic用來搭配壽司亦無不可，因為Hendrick's Gin的青瓜風味同樣與日本食材十分配搭，其優雅口感與壽司的精緻風味相得益彰，甚至可以互相昇華。

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接下來的聖誕長假期，相信大家都會在家舉行派對或慶祝節日，家裡有一瓶Hendrick's Gin看門口、送禮自用皆是不錯的選擇。藉此機會，品牌更與Watson's Wine屈臣氏酒窖推出期間限定禮盒——Hendrick’s Masterful Measurement禮盒，推廣期由即日起至2022年1月，除了有獨特的精美包裝更附送專業量酒器，適合大家變成調酒大師自家調製匠心獨運的雞尾酒與親友和摯愛分享。