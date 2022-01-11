東京米芝蓮星級日山姊妹店　「月山」進駐中環高質親民廚師發辦

雖然疫情所致大家這一刻並不能出外享用晚宴，但亦無阻香港人識飲識食的精神，晚市無堂食除了外賣和自家下廚的選擇之外，亦令大家對午市有所追求，今回就為大家介紹一家城中新開、有著米芝蓮星級背景的日式料理「月山」，以親民價格可以享用到午市的廚師發辦料理。

圖片來源：月山

「月山」這個名字來自日本山形縣「出羽三山」的中央主峰，說起月山可能有朋友會有印象，因為在東京就有一家米芝蓮星級餐廳「日山」，而且還進駐了尖沙咀海港城，「月山」和「日山」正是姊妹餐廳。「月山」座落於中環H Queen’s，有著3,000呎空間，其廚師團隊亦由「日山」的行政總廚率領，更夥拍來自京都有多達50年經驗的日籍總廚細秀勝，除了時興的廚師發辦料理之外，美酒佳餚相配的會席料理亦是亮點所在。

圖片來源：月山

說到日本料理，當然著重於食材的挑選，月山所採用的新鮮海產由日本空運到港，甚至在東京駐有專業買手，每天在豐洲市場挑選時令、新鮮的食材，包括松葉蟹、冰見寒鰤、車海老、牡丹海老、蟬蝦、來自北海道的紫海膽和蝦夷鮑、長崎真蛸、赤鯥以及深海魚王喜知次和太刀魚等，不能盡錄，魚產嚐得出鮮甜味美，貝類海產肉質新鮮，甚至爽口彈牙令人以為是剛剛新鮮從漁市場送到餐廳一樣。

圖片來源：月山

由於食材新鮮，所以刺身和壽司無可挑剔，卻因為採用了一些特色的食材而令人眼前一亮，例如在木村拓哉主演的《摘星廚神》中出現的鰆魚，後來被人戲稱為「木村魚」，相信大家都會有興趣一嚐。還有熟成魚要視乎熟成時間和情況而提供，一道醬漬熟成赤身吞拿魚令人回味無窮。即使是前菜亦匠心獨運地製作柚子酒啫喱、西柚啫喱、梅酒啫喱，配以日本生蠔、油甘魚刺身、醋漬鯖魚刺身等開胃又精緻。至於刺身就必嚐頂級金槍魚腩、金目鯛、赤鯥等魚鮮。

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在魚鮮之外，日本菜另一大宗當然還有和牛。特別值得一提的是，餐廳所採用的和牛來自日本百年老字號的和牛鑑定權威「日山肉舖」，其「日山A5和牛」是必嚐的，也是「日山」餐廳的鎮店之寶，現在從「月山」也能嚐到，以招牌日山A5和牛入饌的有「薄燒A5和牛」丶「雲丹和牛韃靼」丶「A5和牛壽司」丶「燒A5和牛西冷」及「吉列A5和牛」等，愛牛之人不能錯過。

「月山」選址為中環皇后大道中80號H Queen’s 19樓（圖片來源：月山）

日本飲食文化的匠人精神，也能體現在每一個細節之上，即使是選用的米竟然也大有學問。月山選用新潟縣的越光米，特點是香甜而黏度適中、有彈性，採購時選擇帶殼米粒，空運到港後才脫殼，這樣可以保存米粒水份，原來米飯也要講求新鮮。說到米就不得不介紹清酒，餐廳有龐大酒藏，當中尤以獲獎無數的「銀嶺月山純米大吟釀」最勾引味蕾，與餐廳同名的「月山酒造廠」出品，採用月山溶雪水釀製，風格清爽入口順滑，配上講求鮮味的料理就相得益彰。「月山」廚師發辦料理午市定價為888港元起，晚市則為1,488港元起，午市親民，想深入品嚐的話亦可待疫情緩和後享用晚宴。