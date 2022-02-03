紅酒杯新手入門｜品葡萄酒需要幾多種酒杯？經典必買這3款水晶杯

對於品酒新手而言，第一個最先會遇到的問題，不外乎是「到底要幾個杯子才夠？」特別是遇到葡萄酒的時候。品嚐紅白酒行之有年的固定邏輯——不同形狀的容器對於飲用不同的葡萄品種至關重要，每種酒都需要一款屬於自己特質的酒杯才能好好表現。許多愛酒人士為了遵守「規則」，準備了波爾多杯、勃艮第杯、白酒杯、香檳杯、甜酒杯等各式高腳杯，卻發現適用的杯款雖然增加了潛在的品飲樂趣，卻也造成了收納的不便。如今有越來越多的酒界專業人士提倡「解決之道」，只要一套通用酒杯，也就是以下這「三杯」就能滿足大部分的情況。

1. 杯身越薄越好 水晶杯優於玻璃杯

透明光亮的玻璃杯已經是不錯的選擇，但若能投資晶瑩剔透的水晶杯更好。一般而言，水晶杯比玻璃杯「細薄」，細薄的好處就是傳熱慢，可以讓酒延長維持在低溫的時間。水晶粗糙的表面還比玻璃可以留住更多的酒，在搖晃酒杯與空氣接觸時，可以幫助酒釋放更多香氣。

（IG@schottzwiesel）

而且杯身厚度會造成杯緣形成捲邊，這會中斷酒液流到舌頭上的順暢度，影響飲用體驗，而水晶酒杯比普通的玻璃酒杯更容易做出薄而光滑的邊緣。由此產生的必然結果是，酒杯變得越來越輕薄，這也是為什麼「越昂貴的酒杯越脆弱」，在選擇上就要考慮耐用性，包括是手洗清潔或是洗碗機代勞。

以品牌來說，大名鼎鼎「酒杯之王」的奧地利水晶Riedel，Sommeliers系列全為純手工精製的水晶杯。Riedel旗下的酒杯品牌「德國Spiegelau」，無鉛水晶酒杯也是赫赫有名，有許多款式都與Riedel十分相近，但價格卻是合宜許多。可以安心放入洗碗機洗滌的品牌有Spiegelau與德國蔡司推出的Schott Zwiesel，蔡司水晶是酒杯中唯一擁有獨創專利技術的水晶酒杯，獨創的Tritan®水晶克服了水晶杯較纖薄等同於脆弱的既定印象。

2.波爾多紅酒杯優先

過去品酒專家們很喜歡把波爾多紅酒杯、勃艮第紅酒杯、白酒杯、香檳杯，比喻為「酒杯四騎士」。如果《三劍客》（Les Trois Mousquetaires）的主角是達太安（Charles de Batz de Castelmore），那麼達太安就是波爾多紅酒杯，是必須先要擁有的杯型。一般來說，紅酒大多以15~16度的常溫飲用，紅酒與空氣接觸後更能引發芳香，因此酒杯較深、杯肚較窄、杯身較長、杯壁不垂直、口徑大的波爾多酒杯，可以滿足大部分喝紅酒的需求。品牌的部分，能做出水晶杯的品牌都有能耐做出好的紅酒杯，除了Riedel，耐用性高的Spiegelau、蔡司Diva紅酒杯也不錯。

波爾多紅酒杯（IG@spiegelau_de）

如今勃艮第紅酒受到收藏家的追捧，特別是黑皮諾，如果有專喝此品種的需求，還是要入手一個杯肚寬大的勃艮第酒杯，可以在飲用前提供更多空間來旋轉葡萄酒，從而打破表面張力並使液體更容易釋放香氣。

勃艮第酒杯（IG@spiegelau_de）

3.視覺饗宴必備香檳杯

相較於紅酒杯的尺寸，白酒杯應該挑選小一點，再倒下一杯之前，讓酒瓶可以放在冰桶內保持酒液的涼爽直到喝到最後一滴。

喜歡喝紅酒的人不一定喜歡喝白酒，但可以確定的是很少人會拒絕香檳，有些人提倡用白酒杯、啤酒杯代替香檳杯。不過傳統上杯身細長的「笛型香檳杯」還是有它的巧妙，有助於減緩氣泡的釋放，在杯壁上留住美麗的氣泡，從視覺上就讓人覺得歡樂幸福。如今還出現杯身偏向鬱金香的香檳杯，杯身較高、杯底與杯口緊縮同樣有助保留氣泡，但加寬的杯肚讓香氣能夠有發揮的空間。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：真的需要這麼多酒杯嗎？經典必買只要這三杯！】