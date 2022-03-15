高端威士忌疫情下銷量反升　Beam Suntory旗下波摩最成功秘訣是？

【威士忌】疫情以來無論對民生還是經濟都有巨大的影響，能夠聽到生意額增長的消息實在是可喜可賀，雖然社交距離的限制令到酒業受到衝擊，但最近就有報告指出烈酒生產商Beam Suntory 2021年的生意額不跌反升，增長了超過一成，當中的秘訣到底是甚麼？

Bowmore與Aston Martin的合作可能是奠定高端定位的成功一步（圖片來源：Bowmore）

Beam Suntory近年將目光放在高端市場之上，旗下最著名的品牌有Jim Beam以及日本的Suntory等，當中成績最驕人卻是蘇格蘭威士忌Bowmore，去年的銷量增長了16%。對於這表現其中一大原因是價格上調，由於是疫情之下令交通運輸受阻、員工停工等影響而令到成本上升隨之而加價，不過既然走的是高端路線，雖然顧客不至於不看價錢便購買，但品牌價值、向來的口碑更容易令產品站穩住腳。

Bowmore於2020年與名車品牌Aston Martin聯乘推出限量作「Aston Martin × Black Bowmore DB5 1964」（圖片來源：Bowmore）

另外生意額增長亦反映出顧客對高端威士忌需求增加，不難理解，當人們難以出外暢飲大多都會留在家品飲，避開了酒吧的漲價可以用同一價錢購入更佳品質的美酒。為了奠定高端品牌的定位Bowmore自2020年開始與名車品牌Aston Martin聯乘推出限量作「Aston Martin × Black Bowmore DB5 1964」，世上只有25瓶，要價5萬英鎊，顯得珍稀高貴。直到去年尾，兩大品牌再次合作，並推出雙方均參與生產過程的首款作品「Bowmore Masters’ Selection」，堪稱有著完美平衡的佳作。

第一代Black Bowmore於1964年蒸餾、在1993年出桶，年份為29年；隨後兩年先後推出30年及31年作品。2007年以「The Trilogy」形式推出（42年）。而最後一代「The Last Cask」在2016年面世，已熟成50年。（圖片來源：Sotheby's）

說到Bowmore去年最矚目的亮點，又有於蘇富比春拍亮相的「Black Bowmore 典藏陳列櫃」，包含了完整的傳奇級珍釀Black Bowmore威士忌系列，最後由私人藏家以4,375,000港元投得，同時亦刷新了Bowmore的拍賣成交紀錄。第一代Black Bowmore蒸餾於1964年、於1993年出桶，直到2016年稱之為「最後一桶」的作品面世，有著50年極具吸引的年份。最初Black Bowmore的定價只是100英鎊，直到今天已經成為酒迷最趨之若鶩的傳說級佳釀。