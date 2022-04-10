梅酒｜6款日本梅酒推薦　微醺經典、價格親民易入口　封關必備！

大家喜歡喝梅酒嗎？不能飛日本沒關係，筆者推薦6支經典梅酒，它們在香港就能買得到！一起看看哪款酒適合你，下班回家就來微醺一下吧！

2022年6款日本梅酒推薦，在濕熱的夏天來一杯酸甜冰涼的梅酒，無疑是消暑又醒胃呢~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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老松酒造株式會社

位於知名燒酒產地大分縣的老松酒造株式會社，明星商品正是本格麥燒酒「麹屋伝兵衛」以及閻魔系列燒酒，不管哪款都是值得收藏的極品，除了燒酒之外也有純米吟釀、清酒、芋燒酒以及使用麥燒酒釀製的梅酒等選擇。

1. 閻魔梅酒

使用經典款麥燒酒 閻魔原酒加上大分縣產的鶯宿梅釀製，耗費兩年時間熟成的本格梅酒。鶯宿梅獨有的清爽口感以及酒樽的熟成香氣，搭配上偏甜的微酸滋味，不管是冰鎮後飲用、加冰塊或是兌熱水都很適合呢！

2. 天空之月（梅酒）

以樽熟成麥燒酒為基底，遵循傳統工法製成的天空之月屬於口感較辛辣的梅酒，甜度和濃度都較溫和，不需要兌水直接喝就很剛好，筆者自己喜歡加入冰塊享用，因為太順口了常常會一杯接一杯不知不覺就喝掉半罐。

蝶矢梅酒株式會社

說到梅酒通常第一個想到的就會是蝶矢（CHOYA），擁有60年梅酒釀製經驗的蝶矢，堅持只使用日本國產的青梅且不添加防腐劑，並推出各式風味、價格不同的梅酒，讓每個人都能在他們家找到適合自己的梅酒。

3. 本格一年熟成梅酒

蝶矢最經典的熟成梅酒系列，只使用最基本的三種原物料：青梅、醣類、酒精，透過長時間熟成釀製出來的梅酒甜度適中，適合任何喝法，筆者自己是喜歡加上冰塊蘇打水，享受酸甜氣泡在口中跳躍。

4. 宇治抹茶梅酒

使用特殊「香味冷煎」製法萃取而出的宇治茶加上梅酒，一入口會先感受到酸甜青梅滋味，尾韻則是宇治茶獨特的微苦茶香，是一款相當特別的梅酒，適合冰鎮飲用，夏天來一杯清爽又消暑！

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白鶴酒造

白鶴酒造是日本歷史悠久的老企業，從一開始生產清酒起家，到現在推出各式各樣的酒品、酒類相關製品等，市佔率相當高。

5. 白鶴梅酒（原酒）

這罐有時在香港的便利商店就能找到，原酒即是釀製完成的梅酒沒有再加水稀釋，甜度和酒精濃度都較高，建議加水稀釋後享用。這款味道中規中矩，價格也較親民，很適合日常飲用。

三得利

飲料大廠三得利除了有好喝的威士忌之外，也推出了山崎蒸餾所系列的熟成梅酒，走高價位路線，深受政商名流喜愛，也是逢年過節送禮的好選擇。

6. 山崎焙煎樽梅酒

使用烤製過的威士忌木桶來釀製梅酒，熟成的過成中會逐漸賦予梅酒獨特香氣，是辨識度相當高的一款梅酒。微甜口感喝多了也不覺得膩口，不管是加冰塊或是蘇打水都很適合喔！

愛梅酒的你，不能錯過這6支推薦款！

釀製梅酒時使用的糖類、酒精不同，釀造出來的梅酒就會有截然不同的風味，若你也對這酸甜滋味難以抗拒，很推薦可以多試試不同酒造的梅酒，品嚐各式風味的梅酒喔！

※未滿18歲禁止飲酒、孕婦禁止飲酒。喝酒不開車，開車不喝酒。

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】