威士忌之王｜極罕山崎50年Whisky首發瓶　估價破350萬本週五拍賣

「日本威士忌之王」的名號，單一麥芽威士忌山崎（Yamizaki）受之無愧，本身來自聞名遐邇的日威推手「山崎蒸餾所」，加上品牌的陳年威士忌每次在國際拍賣市場出現都會帶來一波高潮。拍賣公司Bonhams邦瀚斯預計2022年5月20日在香港舉行精品及稀有葡萄酒和威士忌拍賣會（Fine and Rare Wine and Whiskey），其中最令人期待的拍品就是山崎50年威士忌，而且是2005年裝瓶的首發最初版，預估成交價格落在港幣3,500,000至4,500,000元。

山崎50年首發版本數量稀有

熱愛國產品的日本人，對於本國的威士忌也相當有信心，隨著日本威士忌在全世界的酒迷心中佔有一席之地，陳年威士忌的市場也隨之興盛。像是1923年創立日本第一座威士忌蒸餾廠的山崎蒸餾所，旗下產品排名第二老的「山崎50年單一麥芽威士忌」，就是酒迷關注的佳釀之一。

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日本優質威士忌山崎50年一共有三個版本。第一版於 2005 年裝瓶，第二版於 2007 年裝瓶，第三版於 2011年裝瓶。2005年的是最古老的版本，而且上市時只有為數不多的50 瓶，也是最稀有的。山崎50年最終都在日本當地的威士忌酒吧一瓶又一瓶地被打開享用，至今已成為最稀有的日威，據信市場上數量不多，對於藏家來說是憂喜參半的消息。

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珍貴山崎無獨有偶

如果你偏愛山崎威士忌，運氣很好的是Bonhams在這場香港拍賣會上還有你可以關注的拍品。山崎旗下酒齡最高的「山崎55年」，曾經在2020年8月創下單瓶日本威士忌的新拍賣高價紀錄，以6,200,000港元成交。2022年5月的拍賣會有一瓶山崎55年附帶 50 毫升樣品，估計拍價在HK$4,000,000～5,000,000元。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：極稀有山崎50年威士忌首發瓶即將拍賣 估價破1300萬】