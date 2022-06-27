日本特色清酒本地首度亮相：獨特花酵母、生酛釀造、雪室熟成技術
/ 2022.06.27
「掌上明珠 熟成大吟釀 」, 限量推出300瓶，每瓶定價為5,200港元（圖片來源：天壽酒造）
天壽酒造有著過百年的釀造歷史，於1830年設立，位於秋田縣的鳥海山上。鳥海山是當地一座聞名的活火山，有著出羽富士、秋田富士之稱，並且位列日本百景之一。秋田縣是一個盛產稻米之地，而鳥海山則有著傲人的純淨水源，這些都是釀造清酒的重要優勢。不過，秋田縣所產的大多是食用米而非酒米，所以天壽酒造用得最多的是美山錦這款培育出來的品種，特點是淡麗優雅。
是次天壽酒造於香港首次推出的作品，有極為珍稀的「掌上明珠 熟成大吟釀 」，只限量推出300瓶，每瓶定價為5,200港元。此款限量作是為紀念藏主女兒出生而釀造的作品，釀造年份為1993年，為了女兒出嫁時可以享用，去年正值千金出閣之日，亦是酒造190周年，歷時28年的冷藏熟成後終於裝瓶。長期的低溫發酵使美酒有著獨有的清醇芬芳，口感柔和細緻。如果是初次認識天壽酒造，則可以先從「天壽 鳥海山 爽快辛口 純米吟釀生酒」入門，帶有輕盈乾身的酒體以及猶如果汁般的鮮潤酸味，暢爽感適合配餐，於盛夏品嚐更是最好不過。
除了有好山好水以及美山錦這天作之合般的配合，天壽酒造還用上了別具特色的花酵母來釀酒。其實不單只是清酒，很多酒款的風味來源都與酵母息息相關，以啤酒為例，酵母的品種甚至等同於啤酒的風格，有時酒釀帶有的花果香就是來自於酵母。至於天壽所使用的花酵母培育自花粉及花蜜，亦真的賦予了清酒獨特而微妙的花香。
龍勢 八反伍拾 生酛純米大吟釀（圖片來源：天壽酒造）
是次天壽酒造的作品可以在city’super所舉行的「清酒祭2022」中找到。除此之外亦有其他多款特色清酒，例如同樣是香港首度推出，來自藤井酒造的「龍勢 八反伍拾 生酛純米大吟釀」，沿用起源自1700年的「生酛釀造法」，號稱為日本清酒最傳統的釀造法亦是崇尚自然的做法，利用大自然的微生物並使用多三倍的時間去培育出優質的酵母。這款清酒有著輕盈的果香及辛口風格，很適合於夏季配搭甜酸料理。
富久長混合生酛仕込純米吟釀（圖片來源：天壽酒造）
另一款來自今田酒造的「富久長 八反草 混合生酛純米吟釀」同樣用上傳統生酛技術，又是現時唯一採用廣島米「八反草」的酒造，這款古代米由於栽種困難已經甚少使用，是為今田酒造特意復耕培養出來的，能夠反映出廣島的風土特色，入口溫和而複雜深遠。另外有來自新潟縣的八海釀造出品「八海山雪室瓶貯藏純米大吟釀原酒2019年仕込」，用上了低溫雪室熟成技術，令酒體變得圓融柔順，味道層次更為複雜。