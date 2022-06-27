日本特色清酒本地首度亮相：獨特花酵母、生酛釀造、雪室熟成技術

【日本清酒】一年四季都有各自適合享用的美酒，來到盛夏，其中一種可以讓人一洗煩悶感的就有清酒。日本出產的清酒林林總總、各有特色，最近在香港就可以找到一款來自秋田的天壽酒造所出品的矜貴熟成大吟釀，一如既往，在了解美酒之前，就來探討一下其原產地的風土及釀造清酒最重要的原材料。

「掌上明珠 熟成大吟釀 」, 限量推出300瓶，每瓶定價為5,200港元（圖片來源：天壽酒造）

天壽酒造有著過百年的釀造歷史，於1830年設立，位於秋田縣的鳥海山上。鳥海山是當地一座聞名的活火山，有著出羽富士、秋田富士之稱，並且位列日本百景之一。秋田縣是一個盛產稻米之地，而鳥海山則有著傲人的純淨水源，這些都是釀造清酒的重要優勢。不過，秋田縣所產的大多是食用米而非酒米，所以天壽酒造用得最多的是美山錦這款培育出來的品種，特點是淡麗優雅。

是次天壽酒造於香港首次推出的作品，有極為珍稀的「掌上明珠 熟成大吟釀 」，只限量推出300瓶，每瓶定價為5,200港元。此款限量作是為紀念藏主女兒出生而釀造的作品，釀造年份為1993年，為了女兒出嫁時可以享用，去年正值千金出閣之日，亦是酒造190周年，歷時28年的冷藏熟成後終於裝瓶。長期的低溫發酵使美酒有著獨有的清醇芬芳，口感柔和細緻。如果是初次認識天壽酒造，則可以先從「天壽 鳥海山 爽快辛口 純米吟釀生酒」入門，帶有輕盈乾身的酒體以及猶如果汁般的鮮潤酸味，暢爽感適合配餐，於盛夏品嚐更是最好不過。

除了有好山好水以及美山錦這天作之合般的配合，天壽酒造還用上了別具特色的花酵母來釀酒。其實不單只是清酒，很多酒款的風味來源都與酵母息息相關，以啤酒為例，酵母的品種甚至等同於啤酒的風格，有時酒釀帶有的花果香就是來自於酵母。至於天壽所使用的花酵母培育自花粉及花蜜，亦真的賦予了清酒獨特而微妙的花香。

龍勢 八反伍拾 生酛純米大吟釀（圖片來源：天壽酒造）

是次天壽酒造的作品可以在city’super所舉行的「清酒祭2022」中找到。除此之外亦有其他多款特色清酒，例如同樣是香港首度推出，來自藤井酒造的「龍勢 八反伍拾 生酛純米大吟釀」，沿用起源自1700年的「生酛釀造法」，號稱為日本清酒最傳統的釀造法亦是崇尚自然的做法，利用大自然的微生物並使用多三倍的時間去培育出優質的酵母。這款清酒有著輕盈的果香及辛口風格，很適合於夏季配搭甜酸料理。

富久長混合生酛仕込純米吟釀（圖片來源：天壽酒造）

另一款來自今田酒造的「富久長 八反草 混合生酛純米吟釀」同樣用上傳統生酛技術，又是現時唯一採用廣島米「八反草」的酒造，這款古代米由於栽種困難已經甚少使用，是為今田酒造特意復耕培養出來的，能夠反映出廣島的風土特色，入口溫和而複雜深遠。另外有來自新潟縣的八海釀造出品「八海山雪室瓶貯藏純米大吟釀原酒2019年仕込」，用上了低溫雪室熟成技術，令酒體變得圓融柔順，味道層次更為複雜。