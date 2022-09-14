威士忌與美國名廠得獎葡萄酒試酒會　用美酒來點亮初秋枯燥的味蕾

中秋過後意味著深秋即將來到，味蕾隨著天氣枯燥起來，最好還是由美酒去滋潤心靈。是次特別為大家介紹兩場試酒會，分別有搜羅多款不同風格的威士忌，以及來自美國的著名葡萄酒廠之得獎作品。

Yamazakura Pure Malt Whisky（圖片來源：Two More Glasses）

兩場試酒會均會於上環的酒類專門店「Two More Glasses」舉行，首先「Premium Whisky Tasting Tour」中可以嚐到來自日本笹之川酒造的山櫻系列「Yamazakura Pure Malt Whisky」，這款作品有著醇潤酒體以及清新的口感，非常適合初入門的朋友品嚐。特別之處是出產自日本東北部，純淨水源來自山上融雪水，亦是笹之川酒造在東北地區唯一的威士忌釀造地。笹之川酒造的安積蒸溜所是著名而且有歷史的酒廠，不過由於日本經濟蕭條問題曾一度閉廠，直到數年前才重開。

Kilchoman Single Malt Machir Bay（圖片來源：Two More Glasses）

另一個會受到威士忌迷留意的地方，在於他與秩父威士忌的創始人肥土伊知郎的關係。原來當年肥土伊知郎正尋找地方存放其爺爺的羽生蒸溜所的威士忌，受到山崎拒絕之後卻得到笹之川酒造的幫助，所以秩父開業之後，肥土伊知郎為了報恩而將威士忌釀製技術傳授予笹之川酒造開設的安積蒸溜所。安積蒸溜所使用全日本最小的蒸餾器來製作威士忌，稱得上為精釀的代表。

Ardmore 9 Years Tamashii Single Cask Whisky（圖片來源：Two More Glasses）

此外，喜歡泥煤及艾雷島風味的朋友，是次有「Kilchoman Single Malt Machir Bay」可以品嚐，Machir Bay是艾雷島最壯觀的海灘，用上波本桶和雪利酒桶來陳年威士忌，波本桶的比例較多，可以反映出經典艾雷島風味以及複雜而濃郁的花香，還有檸檬皮、香草、熱帶水果和桃香。至於全球限量251瓶的「Ardmore 9 Years Tamashii Single Cask Whisky」則能夠體會到多種風味的結合，例如微妙的泥煤煙熏，香草和蜂蜜的香甜、柑橘和香蕉等熱帶水果的果香，最後帶有黑巧克力的的尾韻。

另外一款「Arran 15 Years Single Cask Whisky」是來自Arran島上唯一的蒸餾廠，著名的風格是濃郁的果醬風味，以及雪利酒桶所賦予的香甜和胡椒尾韻。最後一款出色之作是來自以色列的「Milk & Honey Single Cask Whisky 」，這款作品先用上了3級焦化的新波本桶熟成2年10個月，再以3級焦化的前PX雪利桶熟成5個月而成，極致的風味以原桶強度呈現，帶有拖肥糖、焦糖、甜肉桂、丁香及朱古力之迷人風味。

除了威士忌可以品嚐之外，香港人向來喜歡葡萄酒，來自美國華盛頓州首屈一指的酒廠Columbia Crest可能愛酒之士就會熟悉，目前已成為了美國最暢銷的酒廠之一，當地有著優越的地理環境，葡萄園日照充足，葡萄的品質上佳得以釀出好酒，所以酒廠歷年來共有14款酒獲得Wine Spectator年度百大佳釀的讚賞，並於2009年勇奪第一，成為當地首家得到此殊榮的酒廠，歷年來的冠軍往往都是來自法國的名廠，例如波爾多五大酒莊，所以能夠擠身於此列實在值得留意。

（圖片來源：Two More Glasses）

是次品飲是為垂直品鑑，即是品嚐Columbia Crest的其中5個年份的佳作，大家可以從味蕾中體會到當地的風土特色，以及不同年份的自然因素所釀出風格有別的作品：

FIVE exclusive Columbia Crest wine:

Columbia Crest Reserve Cabernet Sauvignon 2007

Columbia Crest Reserve Cabernet Sauvignon 2017

Columbia Crest Grand Estates Chardonnay 2022

H3 Cabernet Sauvignon 2019

Borne of Fire Cabernet Sauvignon 2018

是次的Premium Whisky Tasting及Columbia Crest Wine Tasting將分別於9月17及22日舉行，詳情如下：

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