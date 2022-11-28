路易十三干邑創新之作「THE DROP」　矜貴酒釀展開年輕時尚的一章

或者不少朋友家裡都會有一些看門口的烈酒，烈酒亦別具收藏潛力，作為流傳後世的傳家之作十分適合，說到收藏保值的最佳選擇之一，非路易十三（LOUIS XIII）干邑莫屬。但如此矜貴的佳釀，往往只能藏在家中實屬可惜，有鑑於此路易十三最近推出名為「THE DROP」的創新之作，令珍釀可以隨身攜帶。

圖片來源：LOUIS XIII

路易十三干邑之所以珍貴，當中最大的原因在於這是開一瓶少一瓶的作品，原來每一瓶作品都會用上最久長達100年的美酒來調和，100年這個令人難以想像的時間，當中經歷過多少的時代更替，就連當年釀酒的匠人也不可能嚐得到100年後出產的作品，而且酒廠要讓百年來的釀酒工藝一直傳承下來，實屬極具挑戰之事。此外，有別於坊間常見的量產型烈酒，路易十三干邑在生產上也帶有極大的複雜性，使得它難以被複製，每一瓶作品皆用上多達1,200種包括上百年的陳年美酒調和而成。多個因素使路易十三的身價不斷上漲，成為酒迷們都要趨之若騖的佳釀。

圖片來源：LOUIS XIII

至於是次推出的「THE DROP」，相信是品牌有鑑於奢侈品以及烈酒市場有年輕化的趨勢，年輕市場有著巨大的潛力而且他們也是接下來的世代的基礎，只不過在考慮到路易十三干邑的獨特性以及需要堅持的價值，難以在酒體上作出讓步，於是從如何品嚐、在哪品嚐這美酒來著手，還將新作的外型改頭換面，成為別具時尚感的時代之作。

圖片來源：LOUIS XIII

THE DROP顧名思義，將向來氣派的酒瓶化作優雅酒滴，酒滴型設計小巧雅緻猶如香水瓶般，與芬芳醉人的美酒特質亦不謀而合，干邑盛載於10毫升的酒瓶中配以優雅便攜的小型皮革袋，可以隨身攜帶並且隨時隨地享用，著重現代感的設計可以與日常服飾輕易襯托。作為酒迷令人感到窩心的是，品牌雖然向來有穩定的支持者，甚至備受藏家追捧，但並沒有因此而止步，甚至迎合到新興的市場作出改變，從年輕一代的特質出發，取其遊牧生活模式及精神並融入設計之中，讓人隨時可以開始醉人體驗展開隨性的生活態度。