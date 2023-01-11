農曆新年｜馬爹利干邑珍稀生肖限量版　香港僅有24瓶專為兔年釀製

【農曆新年】喜迎兔年，生肖向來都是啟發創作靈感的元素，適逢農曆新年這個重要節日的到來，今回要介紹的這款極致珍稀的佳釀，換上兔年新裝相信會成為大家趨之若鶩的收藏品。

L’Or de Jean Martell兔年生肖限量版（圖片來源：Martell）

馬爹利（Martell）是人所共知的干邑品牌，原來自1715年創立、釀造歷史經過了九個世代，已成為干邑界最歷史悠久的業界基石。於即將到來的兔年，品牌特別打造了一款L’Or de Jean Martell生肖限量版，珍稀之處在於蘊含了1,400種生命之水，於香港地區僅限量發售24瓶。L’Or de Jean Martell是品牌頂級之作，也是干邑界中最為名貴的其中一款作品，陳年至最佳年期才出桶，可謂是專為世人的味蕾享受生產的。其實每年品牌都會推出該年所屬的生肖限量版來賀年，除了設計各盡不同，絕非只是舊酒新瓶，例如今年的兔年限量版特意加入了8種來自不同的兔年年份陳釀調配而成，讓酒客品味得出兔年的味道。

L’Or de Jean Martell兔年生肖限量版（圖片來源：Martell）

至於酒瓶設計方面，今年特別請來法國傳統水晶品牌DAUM設計瓶塞，DAUM亦是一間有歷史的法國水晶品牌，144年以來工藝鍛煉至爐火純青，亦會因應當代美學而有所演變，並一直堅持運用獨創的原料製作，使作品呈現出獨特的半透明潤澤感，並且在光線之下會散發出繽紛色彩光芒。是次設計的兔子頭像瓶塞，呼應酒體的迷人色彩塗上琥珀顏色，一如以往地DAUM會在每件作品底部手工雕刻上工匠的名字。瓶身也印上金色兔子圖案，典雅且別具特色。

L’Or de Jean Martell兔年生肖限量版每瓶皆刻有獨有編號，定價為84,000港元（圖片來源：Martell）

另一方面，相信每逢農曆年後，藉著節日氣氛餘溫大家都會相約親朋好友聚餐，今年馬爹利聯同米芝蓮二星餐廳天龍軒推出最新的新春菜單，強強聯手定有驚喜。六道菜菜單由主廚匠心設計，當中大部份菜式皆以品牌干邑入饌，當然佳餚亦要配美酒，可以從中了解干邑入饌、干邑配餐如何令味覺體驗提升。主廚解構品牌干邑的味道精華後，將之融合到中國傳統菜式以不同手法來演繹，原來亦是天龍軒的首次嘗試。是次菜單以海鮮為主，酒香有助為海鮮辟腥，海鮮的鮮味和美酒的馥郁亦能相輔相成。

馬爹利聯同米芝蓮二星餐廳天龍軒推出馬爹利飛凡新春菜單（圖片來源：Martell）

以「馬爹利螺花」為例，靈感來自大家熟悉的辣酒煮花螺，特別選用螺味鮮明的智利白螺，先油泡再以馬爹利名仕略炒，綻放芳香並富有層次感；至於「干邑大船渡灣蠔」作為前菜突顯鮮味，每隻蠔皆即叫即開，這次燴入較為濃烈的馬爹利藍帶，有助彰顯蠔鮮，亦有助於提升順滑醇厚的醬汁風味。還有一道「龍蝦湯蔥米煎龍蝦」，同樣以馬爹利藍帶入饌，有助於煮熟過程中去除腥味。在上碟之際再注入小量酒液以加強干邑馥郁風味，細味後齒頰留香，同樣地，融入湯汁中可加強順滑口感。

馬爹利飛凡新春菜單

供應期：2023年2月6日至4月9日

地點：麗思卡爾頓酒店‧天龍軒

每份菜單定價為港幣 $2,360，並配以馬爹利藍帶、馬爹利名仕和馬爹利XO各一杯，另附加一服務費。