盆菜｜江南風味矜貴變奏　新年必嚐江浙滬特色中菜食府手工招牌菜

農曆新年將至，在這個最適合聯誼的節慶，相信各位食客早已在尋覓別具特色的中菜食府，對於香港人的口味而言，江浙滬菜色比較適合我們刁鑽的味蕾，這個菜系中出色的烹調方法包括燉、燜、蒸、炒，菜色更見刀功及手工廚藝，風格樸實且味道出眾。

圖片來源：江蘇銘悅

於去年9月上環新開了一家融會江浙滬美食的中菜食府「江蘇銘悅」，除了剛才所提及的烹調手法之外，菜色的美味往往講求食材，至於餐廳會從江蘇及其毗鄰地區搜羅當地時令食材，要讓大家品嚐到正宗又地道的風味。餐廳的廚藝團隊由資深的中菜師傅主理，團隊成員有著逾20年中菜經驗，大家能夠從菜色中體會到紮實的功力。餐廳採用四合院架構設計，卻以現代化的貴族寶藍色為主色調，傳統又不失時尚，除了主用餐區之外還設有8間特色貴賓房保留私隱度，適合舉行私人宴會聚餐。

圖片來源：江蘇銘悅

這裡有不少口碑載道的招牌手工菜，例如工序繁複的「江蘇一品椒鹽八寶鴨」，以重三斤的米鴨經巧手去骨後，再釀入先炒後蒸的糯米、金華火腿、鮮蝦、鴨肉及竹筍等提鮮食材，最後煎炸出外脆內嫩的迷人口感，更寓意吉祥完滿。此外，新年期間又怎少得寓意大富大貴的「杭州富貴雞」，向來都是人氣之選。由於製作需時三天，與「江蘇一品椒鹽八寶鴨」同樣需要提前預訂，廚藝團隊會先以兩天一夜醃製三黃雞，將之炸香再以荷葉包裹，蓋上經陳年花雕酒浸透一日一夜的塘泥然後焗製4小時，上桌時客人可以木鎚敲碎外殼，內裡充滿著由荷香、酒香、雞油鮮香交匯而成的複雜濃郁香氣瞬間綻放。

醃川英䱽魚扒（圖片來源：江蘇銘悅）

除了招牌菜之外，餐廳特意在新春期間推出兩款盛宴菜單，除了讓食客品嚐美味飽足感之外，也是一個好機會去體驗為人所津津樂道的江浙滬飲食文化及特色。菜單分四位及六位，前者先有前菜三小碟「雙色鎮江肴肉」、「杭椒鮮鮑角」及「蔥油海蜇頭」打開味蕾，主菜焦點為「醃川英䱽魚扒」，採用十年紹興酒醃製兩天以提升魚肉鮮味，實為巧手佳作；還有「乾鍋頭抽頂鴿」則以精選頭抽醃製鴿子，突顯肉嫩香甜。至於六位菜單則有「三蔥頭抽焗英䱽扒」、「碧綠豆蓉玉帶皇」、「吉品乾鮑扣八頭花膠」等，款款具有濃厚祝福意味，一道「蒜子酒香醬油鴿」則以慢煮手法令的鴿子完全入味，蒜香、酒香以及醬油的香甜令人一再回味，是坊間難得一嚐的滋味。還有將地道菜色一再提升的「白松露醬小龍包」，湯品則有洋溢暖意的「紅燒海鮮金湯」。

蒜子酒香醬油鴿（圖片來源：江蘇銘悅）

新年必嚐的盆菜，本來是香港地道的傳統應節食品，是次餐廳以江蘇特色變奏推出兔年限定的「江南新春一品盆菜」，包含多達16款精選食材如嚴選本地黑毛豬手製的「秘製紅燒獅子頭」、自家秘方滷製而成的「杭州虎皮炆肉」、秘製醃料醃製十日的「上海鹹肉」、有金元寶形狀的「手工鮮肉蛋餃」及豆香撲鼻的「浙江百葉結」等，配以傳統入饌的矜貴食材如鮑汁花膠、極品鮑魚、優質蠔皇、日本遼參、雲南野竹笙等，湯汁方面用上以三黃雞熬製的「特濃黃金雞湯」，鮮甜味美富足飽滿。

江南新春一品盆菜（圖片來源：江蘇銘悅）

江蘇銘悅

地址：香港上環干諾道中130至136號誠信大廈2樓

營業時間：星期一至星期日，上午11時30分至晚上11時。於新春佳節期間營業時間如常。

查詢或預訂：62308973