中環新開葡萄酒吧收藏極罕佳釀　望打造屬於香港的嶄新酒吧體驗

【葡萄酒】在疫情肆虐期間，酒迷們無法像以前一樣出外把酒談歡，即使慢慢地習慣了在家品嚐美酒，但始終酒吧是一個結合與朋友相聚、放鬆和享受美酒的氛圍，正如看電影要到戲院一樣。最近將會一家全新的葡萄酒酒吧啟業，將前所未有的酒吧體驗帶到香港，雖然坐落中環卻有隱於市的感覺，的確可以在內打開美酒的神秘世界，是機會相約朋友輕酌一番了。

Jack曾經是香港公路單車賽的代表運動員，於2014年開始因為對品酒的熱愛而投身於酒吧行業（圖片來源：Bar Cyclone）

「我們經常會飛到不同的國家享用當地美酒，但為何甚少聽到有旅客會因此而特意飛來香港到訪本地酒吧？」Bar Cyclone的主理人Jack Wu決意要於本地建立全新的酒吧文化。選址於中環，將於今年4月正式啟業，Jack Wu同時是另一家位於中環的著名威士忌吧Club Qing的聯合創立人，相信威士忌迷定不會感到陌生。至於Bar Cyclone的最大特色是可以在此找到珍罕的酒藏，並且部分更以低於市面的價錢就可以品嚐得到，對於資深的酒客固然是喜訊，如果是初初入門的朋友，亦可以在這裡發掘自己的口味興趣，酒吧匠心提供Blind Tasting Set，讓大家可以刷新自己的味蕾感官，同時建立對酒類的知識。

Bar Cyclone 以暗黑的室內設計為主調、燈光偏暗，酒吧內的侍者亦身穿一襲全黑色制服：侍者們也如風一樣的存在，客人不易察覺，卻隨時能夠得到他們的協助，盡可能讓客人感受無形的照料。 （圖片來源：Bar Cyclone）

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原來Jack曾經是香港公路單車賽的代表運動員，於2014年開始因為對品酒的熱愛投身於酒吧行業，從中搜羅及收藏了很多來自世界各地的珍釀，更於2018年開始與酒莊合作因應喜好而釀造出不同風味的葡萄酒。他還透露，因為環境問題及氣候轉變，未來很多傳統葡萄酒產地所生產的酒品風味都會因此改變，所以他正在物色新的酒莊或葡萄田開始保留、培育他捨不得消失的葡萄品種。

Ponsot Bulles Luisantes Magnum 2014（圖片來源：Bar Cyclone）

至於酒吧的名字「Bar Cyclone」原來亦有深意。首先「Cyc」是奧運單車賽事的縮寫，回溯Jack最珍惜的一般時期。而「clone」代表風，對於葡萄栽培的過程中，風是不可或缺的元素，往往能夠左右葡萄的品質與風味，再者clone亦意指葡萄樹的特定品種。所以「Cyclone」就結合了Jack與葡萄密不可分的基因。

Leroy Musigny 1998（圖片來源：Bar Cyclone）

作為城中著名威士忌吧Club Qing的姊妹店，Bar Cyclone當然有多款匠心挑選的日威、蘇威及其他精選酒款，但始終主打的還是葡萄酒，收藏多達320款葡萄酒當中包括來自Burgundy及法國的頂級紅白酒，甚為罕見的氣泡酒，採用獨特釀造法生產、Organic或Biodynamic的作品等。既有入門類別、自家釀造的作品甚或罕有度極高而價值不菲的美酒任君選擇。例如1.5升裝的「Ponsot Bulles Luisantes Magnum 2014」，比一般裝瓶的作品有著更佳的陳年能力，令到氣泡幼細度及香氣都有所提升。Jack推介這款作品的原因是希望大家別將高質氣泡酒局限於香檳，這瓶來自Burgundy的作品出自該酒莊最著名的葡萄田，只有不足2,000支的產量，向來只釀造予自家享用於市場上難以找到。

Jacques Selosse “Il Etait Une Fois” Ratafia de Champagne Liqueur（圖片來源：Bar Cyclone）

說到產量少又難入手的，不得不提由氧化香檳之父Champagne Jacques Selosse每隔7年才生產的一批加強酒「Jacques Selosse “Il Etait Une Fois” Ratafia de Champagne Liqueur」，名字中的「Il Etait Une Fois」意指「One Upon A Time」別具詩意，呷上一口美酒去展開故事的新一章，當然藉此可以品嚐到曾風靡一時的氧化風格，而且加強酒更能夠將之提升到更深的層次。此外，酒吧可以找到非常優質的Burgundy葡萄酒，當中不得不提這瓶來自Domaine Leroy酒莊的「Leroy Musigny 1998」，產自Burgundy最優質的特級田，酒莊亦只擁有當中的0.27英畝土地，在產量極低、品質極佳的情況下，使之成為最珍貴、稀有、藏家最為趨之若騖的Burgundy酒款。