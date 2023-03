科研級素肉變出多國美食：植物性飲食需求龐大需要多樣化菜單選擇

【素食】近年愈來愈多朋友開始關注自己的健康狀態,並且重視飲食對身體的影響,正所謂「We are what we eat」。特別是新世代的年輕人和上班一族,生活節奏繁忙時間緊迫,往往在飲食上難以取得便捷與健康之間的平衡。除此之外,到底健康與美食是否水火不容?今回我們介紹一家健康營養餐外送品牌,似乎能夠達到現代上班族的要求。