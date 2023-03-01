科研級素肉變出多國美食：植物性飲食需求龐大需要多樣化菜單選擇

【素食】近年愈來愈多朋友開始關注自己的健康狀態，並且重視飲食對身體的影響，正所謂「We are what we eat」。特別是新世代的年輕人和上班一族，生活節奏繁忙時間緊迫，往往在飲食上難以取得便捷與健康之間的平衡。除此之外，到底健康與美食是否水火不容？今回我們介紹一家健康營養餐外送品牌，似乎能夠達到現代上班族的要求。

圖片來源：NOSH

以往我們要重視飲食健康，除了自家煮之外難以尋求更好的方法，但上班族需要迅速補充能量，好讓我們能夠保持高效率的工作狀態，新世代健康飲食文化在注重營養均衡之餘還必須要滿足這種快速性。再加上近年素食風氣的盛行，市面上出現了林林總總的素肉作為蛋白質的替代品，本地一家研發及生產素肉的品牌「植廚」（Plant Sifu）大家可能略有所聞，最近植廚推出了最新的外送品牌「NOSH」，讓人安坐家中或公司都可以享用到美味的健康營養餐。餐盒的最大特點當然是素肉，所衍生出來的菜式變化多達30款，並能夠配合到多國美食文化特色，例如最常被提到的梅頭肉餡，是用上專利認證的蒟蒻技術AROMAX來製作，以植物成份竟能仿製出肥豬肉的油香，實在令人驚歎。

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植廚這個品牌又來自香港本土食品科技公司「好食科技」，其中一位創辦人Joshua Ng有著工程學背景，卻因為對於美食趨之若鶩而決定要將食物與科技結合。早在荷蘭修讀航空太空工程時，Joshua便已經涉足可持續性技術，曾與大學團隊製造出再生能源賽車並贏得獎項。至於另一位創辦人Dr. Andrew Leung更是一位美食科學家，多年來專注於食品科研，其家族於本地經營歷史悠久的酒樓，所以亦非常熟悉食品製作與食譜設計。至於新開設的子品牌NOSH，則特意請來曾效力本地多家知名餐飲或酒店品牌的Kevin James擔任行政總廚，所以他們聯手打造出來的NOSH，是糅合科技與精緻飲食文化的結晶。

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品牌認為人們對於植物性飲食的要求只會有增無減，面對龐大的需求，則需要提供多樣化的主題菜單。品牌以素肉為重心，結合多款超級食物如蒟蒻麵、藜麥及穀物飯等，甚至能夠展現中、西、日、韓、墨西哥等多國美食的特色，打造出營養豐富又不失美味的餐單。健康飲食或素食已經成為一種現代人的生活態度，所以除了食材本身與烹調手法之外，如何貫徹環保理念以及切合生活所需也是重中之重。於是品牌所用的餐盒選用甘蔗製造出可生物降解的材質，另一邊廂為方便食客達到不同的健康目標，每份餐單皆會明確地列出卡路里指標，並創建出本地首個「彈性素食餐單計劃」，將會以每天攝入1,200卡路里為準則而提供植物性及動物性餐單，達到均衡飲食的目的，希望藉此推廣健康飲食文化。