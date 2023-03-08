「回憶中的香港味道」陸羽夜宴　彷彿回到70年代｜何故食好嘢

2023年3月4日，在中環陸羽茶室，舉行「回憶中的香港味道」陸羽夜宴。

周末晚上，好友共聚，飲飽食醉。品美酒，嚐佳餚，分享一系列懷舊菜，彷彿回到上世紀七十年代⋯⋯

（筆者 攝）

陸羽是香港數一數二的古老茶室，1933年由錢莊東主助手馬超萬和經營酒樓的李熾南創業，選址中環永吉街6號，其後業主在1975年收回單位，1976年遷至士丹利街的現址，門口的招牌正是由舊址沿用至今，店內的酸枝花梨傢私，大部分都是來自舊舖，保留了昔日風格。茶室內古色古香，掛有不少字畫墨寶，二樓放置了中國茶聖陸羽的雕像。二樓上三樓的樓梯間，掛著王雪濤的十二尺意筆牡丹《千嬌萬態》，三樓則有張大千、王君璧、王亭之等大師的真跡，還有一座由貝殼造成的大鳳凰屏風，都是不可錯過的打卡位。茶室內的其他擺設，包括：櫃台、屏風、吊扇、鐘、花瓶、算盤等，都是古色古香，見證歷史。

鳳肝燒金錢鷄（筆者 攝）

當晚頭盆是小說《回憶中的香港味道》裡有提及的鳳肝燒金錢鷄。金錢雞不是雞，據說是當年燒味店用每天剩餘的豬肉、肥膏，加一片雞膶燒製而成，被譽為「窮人恩物」。陸羽的金錢雞好有心思，在鳳肝上放有一片花邊薄包，包上有蛋黃碎和小芫茜，好睇又好味！

原隻蝦多士（筆者 攝）

燉杏汁白肺湯是陸羽的招牌靚湯，新鮮豬肺每天由專人洗得乾乾淨淨，豬肺吸收了鮮磨的杏汁，燉煮超過三小時。侍應為我們分好一人一碗，杏香撲鼻，甘甜味美，潤肺養顏，而且非常足料，每人都可以食到多件「一口豬肺」，建議不要立即沾醬油，先嚐原味，更有驚喜！

燉杏汁白肺湯（筆者 攝）

原隻蝦多士和菠蘿咕嚕肉，都是個人的陸羽首選名菜。原隻蝦多士，炸得金黃香脆，海蝦鮮甜，絕對是佐酒佳品，重點卻是搭配陸羽秘製的甜酸汁，別有一番風味。咕嚕肉色香味俱全，大廚把醃過的脢頭肉加蛋漿和生粉一起炸，外脆內軟又掛汁，建議先食菠蘿，再食咕嚕肉，口感更佳。

菠蘿咕嚕肉（筆者 攝）

燒雲腿乳鴿片、網油鯪魚卷和蓮子八寶鴨，都是快將失傳的懷舊菜。薄切的金華火腿，浸蜜糖水後炸成脆邊，和帶有菇香的嫩滑鴿片是絕配！擺盤亦很有氣勢，將雲腿片鋪於碟邊，香酥鬆化的鴿頭和鴿翼放在一端，視覺效果一流。豬網油是豬胃部和橫膈膜之間的一層網狀脂肪，將成膠狀的鯪魚肉，以豬網油捲起來炸，魚肉彈牙同時，仍然保持鮮味，外層炸得香脆，更散發出豬油香氣。蓮子八寶鴨在小說《回憶中的香港味道》裡也有提及，這味相傳是乾隆皇帝最愛的菜式之一，將八種材料塞進去骨的大鴨內，然後隔水蒸至軟身，豐富材料包括：金華火腿、鹹蛋黃、乾百合、乾蓮子等，滋味無窮。拍照後，侍應為我們劏開鴨身，很有儀式感，建議可以拍攝短片留念。

蓮子八寶鴨（筆者 攝）

單尾是在其他地方難以食到的蟹肉片兒麵，以雲吞皮做成的片兒麵，配鮮拆的蟹肉，重點是那個鮮甜味美的上湯，真是啖啖好滋味。懷舊甜品正是小說《回憶中的香港味道》裡有提及的「菲林」──黑芝麻卷，芝麻味濃，香滑清甜，充滿了童年回憶。壓軸高潮的湯丸紅豆沙，這不是一般的紅豆沙，是用靚陳皮煲的紅豆沙，煲到「起沙」，夠味卻不太甜，正呀喂！

特別嘉賓專業國際唎酒師小松本太太Coco（筆者 攝）

當晚設宴於陸羽三樓，除了小說《回憶中的香港味道》的讀者，還有其他酒友捧場，各自帶備了不同美酒暢飲。特別嘉賓是專業國際唎酒師小松本太太Coco，她為這夜的傳統懷舊菜色，挑選了兩款日本凊酒，分別是白鶴杜氏鑑，以及黑松白鹿純米「四段仕込」。「杜氏」意指釀酒師，唯有技術特別高超卓越的釀酒師才有資格冠上「杜氏鑑」的稱號，白鶴的正宗杜氏鑑以100%頂級酒米山田錦和傳統古法親手釀製而成，無論味道、香氣和口感都是上乘之選。另一瓶純米酒則採用「四段仕込」特殊製程，除了既有的「初、仲、留」三段仕込，在第四段添加了糯米，增加馥郁香甜的口感，不愧為得獎名酒！Coco在開席前為大家細心講解，獲益良多。

這次能夠成功舉辦「回憶中的香港味道」陸羽夜宴，必須感謝程尋香港創辦人溫佐治先生！傳承香港本土文化，保留回憶中的香港味道，我們一起努力！加油！

（專欄「何故食好嘢」不定期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表形而立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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