Kim Jones × Hennessy強強聯乘　兩款超限量X.O酒瓶及別注球鞋

【Kim Jones/ Hennessy/ 聯乘/ X.O】釀酒工藝猶如藝術，是美酒佳釀引人入勝之處。由酒液、酒瓶乃至包裝，都能夠突顯出匠心獨運的藝術成分。

今年軒尼詩（Hennessy）再度投入震撼彈，近日宣布與著名的英國奢華時裝品牌Dior和Fendi藝術總監Kim Jones強強聯手，打造出來的聯乘系列不單只誘惑味蕾，同時亦吸引一眾酒迷和時尚愛好者的目光。

The Hennessy X.O Masterpiece designed by Kim Jones（圖片來源：Hennessy）

軒尼詩向來喜與藝術及設計大師聯乘合作，今回要向高級時裝致敬，讓有著長達250年悠久歷史的軒尼詩X.O與現代時尚美學相結合。是次聯乘作品僅限量全球200瓶，實在彌足珍貴，吸盡目光的酒瓶設計結合了3D打印技術以及匠人手工製作而成，每條弧度曲線都帶有優雅味道，皺褶形態盡善盡美，令人聯想到高級時裝的立體剪裁技巧，外觀猶如具有濃厚時尚氣息的禮服。另一方面，皺褶設計原來亦向上世紀包裝理念致敬，當時工人為了保護易碎的酒瓶，所以每瓶酒皆需要以人手用縐紙包裹，可見得甚為重視每一瓶美酒，亦令酒瓶帶有一絲復古的經典韻味，不過是次的外殻材質用上了鈦金屬，既具有耐用堅固的功能性又增添了現代美學感覺。

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酒瓶的底部還有一個有別具意義的波浪形橡木底座，象徵賦予美酒靈魂的酒桶，每一滴琥珀酒液的風味全萃取自木桶，經過時間一點一滴地煉成美酒。另外配上別緻的滴管用來提取瓶內的軒尼詩X.O，令人聯想起釀酒師試酒的過程，亦令整個品飲體驗上增添優雅。玻璃瓶採用漸變色彩設計，象徵用作調配各種生命之水的顏色，可謂每一個細節都經過精心設計。

The Hennessy X.O Limited Edition by Kim Jones（圖片來源：Hennessy）

是次聯乘系列還有另一款佳作，第二件作品亦是Kim Jones特別設計的限量版，加強了代表時尚界的成衣元素，酒瓶以鋁質外層包裹，巧妙地勾勒出酒瓶優雅的形狀，猶如為酒瓶添上一件合身剪裁的新衣，兩件作品皆各具特色，各顯所長，令人愛不措手又難以選擇。

The HNY Low by Kim Jones（圖片來源：Hennessy）

Kim Jones在時尚界無人不曉，過去十年先後於Louis Vuitton、Dior以及FENDI擔任男士、女士高級時裝的藝術總監。是次除了為軒尼詩X.O的設計操刀，還合作推出了「HNY Low by Kim Jones」限量版運動鞋，作品由LVMH旗下的意大利鞋廠製作，設計以早期的低筒籃球鞋為靈感，磨絨皮革帶有干邑色澤，這種材質更會隨著時間增添古風韻味，與品牌美酒的理念不謀而合，鞋跟低調地綴以「KJ」及品牌「bras armé」徽章標誌，散發著高雅別緻的氣息，Kim Jones指出是次是將酒瓶的迷人曲線套用至球鞋設計上，見球鞋如見酒瓶。