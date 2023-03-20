葡萄酒神作《神之雫》改篇劇集　隱世珍罕名酒因漫畫而身價暴升

【葡萄酒/ 山下智久】對於葡萄酒迷而言，定會認識《神之雫》（神之水滴）這部日本漫畫，作者亞樹直是一名酒類愛好者以及藏家，《神之雫》是非常適合葡萄酒初學者的入門書，因為作品並沒有採用艱澀難明的專業用語，反之是以感性出發去形容美酒，令人印象深刻。

故事是講述一名知名酒評家去世後，其兒子及養子就他所形容的抽象描述來尋覓12瓶「十二使徒」葡萄酒，贏家可繼承其20億日元葡萄酒遺產。說起這部神作來，是因為Apple TV+近日宣布同名改篇作品即將拍成劇集，並於4月21日首播，由日本男神山下智久主演。

《神之雫》漫畫封面

《神之雫》當中最引人入勝之處，在於「十二使徒」皆為真實存在的作品，大家如果看畢作品之後都會想親身一嚐吧，不過經這部神作的洗禮之後，當中有不少作品都身價大增，當中的取決因素在於酒莊本身的知名度，會否因為作品推出後有所提升而形成巨大的升值潛力，還有這12瓶作品本身的稀有度等等。

《神之雫 Drops of God》（圖片來源：Apple TV+）

例如第十使徒「Domaine Robert Sirugue Grands Echezeaux Grand Cru 2002」，最後是由主角神咲雫猜中，養子遠峰一青則猜錯了年份。第十使徒象徵希望，酒評家神咲豐多香是這樣形容的：「我孕育著強烈的生命力，同時像是種子一樣等待時機，在彷徨中不斷地探索生存下去的意義。胎動，而後誕生，抹黑向上爬，在亮光的誘導之下向未曾見過的天空前進，突破了夾在地底以及眼花繚亂外界之間的地面，朝著天空伸出我的手，成為巨木，從虛空之中俯瞰著大地。」

《神之雫 Drops of God》（圖片來源：Apple TV+）

這款酒出自法國勃艮第，其酒莊Domaine Robert Sirugue本來知名度並不算高，可是與之相鄰的酒莊「Domaine de la Romanée-Conti」（通常簡稱DRC），卻近乎是全世界最貴的酒莊，一瓶酒可以貴比一輛房車。Domaine Robert Sirugue知名度較低並非因為被DRC搶去了風頭，而是其年產量極低，亦不多作宣傳，每有出產都會被相熟的客人訂去。

酒莊歷史悠久，葡萄園分布在十多片分散又細小的土地，卻因此混釀出結合不同細微風土特色變化的細緻作品。至於被選為第十使徒的作品，則來自當地特級葡萄園Grands Echezeaux，這裡的葡萄藤平均年齡過100歲，這片田亦因為DRC而聲名大噪。Domaine Robert Sirugue只擁有當中的0.12公頃，所以年產量僅有數百瓶，本來由於酒莊作風內斂，所以其出品算是性價比非常高，直到《神之雫》出現之後，作品身價一舉提升了數倍，算是「十二使徒」當中受漫畫影響最深的一瓶佳釀。

《神之雫》漫畫封面

在故事中遠峰一青猜錯了年份為2007年，這一年的勃艮第天氣條件不佳，夏季多雨而秋天乾冷，使得葡萄酒偏向呈現柔和性格易入口，卻未顯得其父所形容的那股充滿希望的生命力。至於2022年其實也是一個動盪的年份，當年整個歐洲都籠罩在暴風雨之中，充滿不穩定因素，也使不少酒莊決定延後採收，怎料真的迎來了雨過天晴，氣候由差轉佳猶如奇蹟般發生。這樣的氣候賦予了第十使徒一股令人溫暖的感覺，散發著繽紛花香，入口暢快表現出充分的生命力。

漫畫中的第十使徒「Domaine Robert Sirugue Grands Echezeaux Grand Cru 2002」（網上圖片）

是次Apple TV+推出的改篇劇集，山下智久並非飾演神咲雫，而是養子遠峰一青，親生子則改為親生女，並由法國女星Fleur Geffrier飾演，因為是次為法國電視台與Hulu Japan合作推出的作品，至於取景亦在日本法國兩地進行。4月21日首播的是第一季（共8集），想見到今回介紹的第十使徒可能要稍等一會了。