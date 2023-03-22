麥卡倫Red Collection新成員77年面世　Art Basel外的藝術體驗

【威士忌/ Art Basel】這個三月的熱熾藝術氣氛正式展開，在應屆巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）的場外，還有一場味蕾主導的藝術體驗，讓酒迷兼藝術愛好者們胃口大開，飽嚐藝術的味道。

圖片來源：The Macallan

在Art Basel的展場外，展會的官方贊助商之一、蘇格蘭威士忌的老大哥The Macallan以蘇格蘭當地的總部為藍圖，創作了一間充滿藝術成份，亦充斥著紅色元素的體驗館，當然焦點不少得全新的The Macallan Red Collection 77年，一切從酒廠的歷史源頭而展開。在展館內吸引眼球的除了有呼應主題的泛紅燈光，循環播放著的一分鐘動畫讓人停下步來細心欣賞，然後發現館內的插畫其實亦是取自動畫之中，動畫內出的角色全是對這瓶77年有所貢獻的關鍵人物。

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是次品牌特意與著名的西班牙動畫師、插畫家兼藝術家Javi Aznarez合作，其知名的作品有去年電影《法蘭西特派週報》中負責戲中的插畫及設計，因而廣泛備受讚譽，是次希望藉由Javi觸動人心的創作將觀眾帶入由動畫和插圖構成的異想世界，動畫《The Red Collection Experience》中訴說了The Macallan Red Collection多年來的蛻變過程，並以蘇格蘭Speyside酒廠中央的The Macallan Bar作結。動畫特意突顯出紅色的元素，是品牌美酒向來俘虜酒迷的迷人雪莉酒桶風格標誌性酒體顏色，亦是呼應了品牌創立人Alexander Reid的一頭紅髮，以及其姓氏所意指的紅色。

The Macallan Red Collection 77年（圖片來源：The Macallan）

是次的77年高年份作品，是The Macallan著名的Red Collection中自2020年之後首次加入的限量美酒，回溯到77年前的蒸餾及入桶時間，是正值第二次世界大戰結束的1945年，多年來的陳釀令酒精度在出桶入瓶時僅餘43.2%，口感醇厚飽滿，散發橘果香與煙熏氣息，混和著古老橡木、葡萄乾和蜜棗的香氣，入口帶有菓撻、糖漬薑片、柑橘醬、糖漿和乾果的味道，並滲透著絲絲櫻桃撻、熱帶水果以及煙熏的甜香餘韻。

The Macallan Red Collection（圖片來源：The Macallan）

值得一提的是，在插畫中可以見到The Macallan的引以為傲的新酒廠，於2018年才落成、佔地485英畝由國際知名建築事務所親手打造，以周邊起伏的古老蘇格蘭山丘為靈感並互相映襯著，新酒廠寓意著品牌將以與時並進的理念前行，以社會與環境永續性為核心理念，因為威士忌是由時間與工藝煉成的藝術結晶，味道超越時間，所以可持續發展以及放眼於遙遠未來的目光是重中之重。