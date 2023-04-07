正宗日式料理精髓時令廚師發辦體驗　彩貝盛宴展開極致旨味旅程

正宗日本料理講求不時不食之道，正值春季，日本稱之為「木の芽時節」，當地有大量時令的海產等著大家的味蕾發掘，品嚐極致鮮美的春日海洋風味。

圖片來源：鮨燐

本地有一所傳承正宗日本關東江戶前壽司精髓的日式料理「鮨燐」，於今個春季為大家帶來以貝類為主的時令廚師發辦料理體驗，並僅限於今個四月推出，想要品嚐的朋友需要提前兩天預訂，以確保提供最新鮮的食材。餐廳的行政總廚梁偉立師傅，師承殿堂級日籍名廚見城俊二先生，為了貫徹廚師發辦的精髓，所有菜式是取決於當天新鮮由日本直送的食材而定，並由料理長即席發辦，所以食客品嚐到的除了是最正宗的料理，亦是最有驚喜的鮮味。

（圖片來源：鮨燐）

早前於三月推出了「蟹之盛宴」大受歡迎，雖然日本產蟹眾多，但餐廳依然精選最優質的季節特產，當中尤以突顯島根縣半鹹水湖特質的松葉蟹，以及正值櫻花盛開之時、蟹肉鮑滿多汁的花見蟹最令人驚艷。來到四月，卻是盛產貝類之時，所以為大家帶來十七道菜的「彩貝盛宴」。

彩貝盛宴（圖片來源：鮨燐）

日本貝類同樣款式眾多，恍如打開一個美味動人的寶庫，當中各具特色特別適合以刺身方式享用最天然的原味。所以十七道菜當中有六款為刺身菜式，包括以肉質爽厚柔韌而聞名的赤貝、清甜爽脆的北海道粒貝、甚為少見的白梅貝則味鮮醇厚、北海道的象拔蚌佐以土佐啫喱來提鮮，至於肉身豐厚的平貝經過醬油燒後能夠突出其細嫩緊緻的口感。

北海道象拔蚌佐以土佐啫喱（圖片來源：鮨燐）

除此之外，一道壺燒榮螺更見匠心獨運，螺肉肥美細膩，用上地道的壺燒方式可以將肉身的海水鹹鮮鎖緊，每一口都能嚐出啖啖海洋風味。當然不少得還有餐廳傲人的壽司，味道甘甜的北寄貝、青柳貝的小柱、兵庫縣的鳥貝各有千秋，想要肉質鮮甜還是肉嫩甘香都應有盡有。日本人發明了「旨味」，是來自食材的美味鮮味，自此影響了全世界的味覺認知。是次的廚師發辦體驗，正好是一趟尋求極致旨味的旅程，透過時令食材以及匠人料理精神，讓我們瞬間來了一趟日本之旅。