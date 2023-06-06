Champagne｜行家評選10大頂級香檳品牌　銷量皇者均隸屬LVMH集團

香檳（Champagne）在不少人心目中與喜慶及浪漫的事物劃上等號，不只慶祝勝利的場合少不了它，生日派對上也由它開啟歡愉氛圍，常見的品牌有香檳王 Dom Pérignon、Moët & Chandon等。

而真正的行家是如何選香檳的？以下帶你了解喝香檳不可不知的世界十大香檳品牌：

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1. 伯蘭爵香檳 Bollinger

伯蘭爵香檳創立於1829年，風味特徵鮮明，尤其Brut型因為釀製過程中添加的糖分較少，口味明亮脫俗。伯蘭爵自1835年起即出口香檳到英國，是最早進入英國市場的香檳之一，並於1884年由維多利亞女王指定為英國王室的御用香檳。除此之外，伯蘭爵還多次出現在007系列電影中，是占士邦的專屬香檳。

2. 香檳王 Dom Pérignon

香檳王命名自香檳始祖--本篤會修道士Dom Pierre P_rignon，該品牌創立於1668年，現隸屬於LVHM集團，外觀最明顯的特徵是其盾形酒標。香檳王的所有酒款只在好年份釀造，並且陳年七年以上才上市。而香檳王也是時尚、奢華的象徵，受到不少國際巨星以及名流的親睞。

3. 庫克香檳 Krug

由德國移民創立於1843年的庫克香檳現隸屬於LVHM集團，有「香檳中的勞斯萊斯」之譽，也是作家海明威最愛的香檳。庫克以年產量低、超長的陳年時間為特徵，其香檳至少在瓶中陳釀六年以上才上市，並且每一瓶都有獨立編號，彰顯其非凡價值。

4. 羅蘭百悅香檳 Laurent Perrier

羅蘭百悅香檳成立於1812年，自1939年起由Nonancourt家族經營，近半世紀來由Bernard de Nonancourt接管，並在這期間發展成世界銷量第三的香檳品牌，也是奧斯卡頒獎典禮的唯一指定香檳。羅蘭百悅香檳的酒精量較少，風格優雅精緻，是熱門的餐前酒選擇。

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5. 路易侯德香檳 Louis Roederer

路易侯德於1776年成立，曾為俄國沙皇亞力山大二世指定的御用酒商。路易侯德曾於1870年在沙皇要求下生產水晶瓶裝的「水晶香檳（Louis Roederer Cristal）」，至1918年十月革命沙皇被推翻而停產，1924年才又重新生產這款香檳。水晶香檳是路易侯德的頂級酒款，除了瓶身以全手工打造，而且至少陳年五年才裝瓶，因此要價不菲，也被不少人認為是最奢華的香檳。

6. 酩悅香檳 Moët & Chandon

隸屬LVMH集團的酩悅香檳創立於1743年，可以說是如今知名度和銷售量最高的香檳，酒廠規模在世界範圍內也是數一數二的大。酩悅香檳的愛好者中也有不少知名人士，當中甚至包括拿破崙、維多利亞女王和普魯士王子；不少皇室婚禮都有酩悅香檳的身影，自2009年起更成為奧斯卡金像獎的指定香檳，而NBA總冠軍頒獎上所使用的也是酩悅香檳。

7. 皮耶爵香檳 Perrier Jouët

皮耶爵香檳又譯「巴黎之花」，創立於1811年，是不甜香檳（Brut）的先驅者，口感圓潤並兼具濃郁果味。品牌最知名的系列便是瓶身以花朵裝飾的「美好年代（Belle Epoque）」特釀香檳，其瓶身上的銀蓮花圖案源自藝術家Emile Galle於1902年繪製的作品，也象徵皮耶爵柔和的花香調風格。

8. 白雪香檳 Piper-Heidsieck

白雪香檳於1785年創立，2011年被法國奢侈品集團EPI收購。其首席釀酒師Regis Camus曾八次獲得年度最佳氣泡酒釀酒師獎，旗下的頂級香檳「白雪黑鑽黃金香檳（Piper-Heidsieck Cuv_e Rare）」採用獨特瓶身設計，以金色雕刻的品牌名稱代替酒標，十分華麗典雅。白雪香檳先後曾得到法國皇后Marie Antoinette和瑪麗蓮夢露的喜愛，如今也經常出現在各大頒獎典禮、走秀等時尚派對中。

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9. 沙龍香檳 Salon

創立於1911年，以酒標上大大的「S」字為顯著特徵的沙龍香檳，因為堅持只生產採用單一葡萄園、單一葡萄品種（100% Chardonnay）釀造的白中白香檳，而且只有好年份才生產，平均三年才生產一次，數量極少因此被視為接近完美而難得的「神話香檳」，也被當成白中白香檳的標竿。

10. 凱歌香檳 Veuve Clicquot

凱歌香檳又稱做「貴婦香檳」，創立於1772年，是最古老的香檳廠之一，也是世界銷量第二的香檳，現隸屬於LVMH集團。凱歌香檳風格圓潤，結構扎實且香氣濃郁，深受歐洲貴族及上流階層喜愛；而且因為拿破侖戰爭的緣故，凱歌香檳曾大量銷往俄羅斯，並在當地大受歡迎。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「品嚐勝利的滋味」行家心中的十大頂級香檳品牌】