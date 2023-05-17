【餐廳】中環隱世正宗黎巴嫩菜　體驗複雜又迷人的異國味蕾享受

在香港我們常常接觸到中、日、西餐，或者大家都想轉換一下味蕾體驗，嚐一嚐與別不同的風味。今回為大家介紹位於中環的一家提供黎巴嫩和地中海高級料理的隱世餐廳，雖然大家可能對於黎巴嫩菜沒有甚麼概念，但餐廳正好可以品嚐到正宗的黎巴嫩菜。

圖片來源：Sumac

首先，餐廳名字Sumac是指鹽膚木，一種在黎巴嫩和地中海料理中最為重要的調味料之一，以此代表餐廳團隊的料理精神。團隊的兩位大廚均擁有超過40年黎巴嫩菜的經驗，要烹調出原汁原味的黎巴嫩菜色，食材需要非常講究，所以團隊會從當地採購特定食材，賦予菜色獨特味道，為食客帶來一個前所未有的味覺體驗。

品嚐菜單可以從冷盤開始，「Hummus」是一道由鷹嘴豆泥製作而成的必嚐之作，口感極度順滑豐潤，雖然這道菜在香港尚算常見，但廚師需要徒手去除每顆經過浸泡和煮熟的鷹嘴豆外皮，採用了獨特的技巧使之變得絕不平凡，也就是呈現出一種工藝的味道。至於另一道同樣精心製作的就是紅椒核桃醬「Mouhamara」，以煙燻紅椒、碎核桃、煙燻洋蔥、孜然、辣椒、石榴糖漿、鹽膚木和少許芝麻醬 ，再配以石榴籽、辣椒粉和特級初榨橄欖油製成。見到以上材料都知道這道菜融合了不同質地、味道，甚至將甜、辣和煙燻等多種難以想象的複雜味道結合為一。以上兩道菜可以作為蘸醬配以Pita bread享用。

「Falafel」（圖片來源：Sumac）

來到熱盤方面，焦點將會落在招牌小食「Falafel」鷹嘴豆蠶豆餅，是一道富含蛋白質的作品，原料方面是餐廳的秘方，並以兩天精製而成，品嚐的時候可以配以自家醃製小蘿蔔和由芝麻醬、檸檬汁、大蒜和歐芹製成的濃郁堅果醬汁；如果大家想品嚐獨一無二的黎巴嫩傳統菜式，則推介一道結合焗農家雞蛋、黎巴嫩羊肉餡和鹽膚木香料的「Bayd Bil Awarma」。

圖片來源：Sumac

另一方面，如果是與親朋前來，可能需要大量的肉類以慰大家的胃口，Sumac亦擅長燒烤菜式，例如炭烤蝴蝶雞「Charcoal Grilled Chicken」就使用秘方醬料來醃製，讓有機雞肉提升豐富的味道。另外還有雞胸肉、牛柳和羊排的炭烤拼盤可供選擇，燒烤菜式可以配合大蒜醬一同享用，滋味無窮。最後，不得不介紹餐廳的另一道獨家招牌菜式，「Shrimp Fatteh」有著多重口感，以鮮蝦、乳酪、烤茄子、鷹嘴豆、烤麵包和松子所製成，烤海鱸魚柳放在一層用五香魚湯、焦糖洋蔥和烤松子烹製的印度香米上，配搭魚湯醬汁增添上乘的鮮味。由於Sumac設有室外露台，所以特別適合大家前來用餐同時，品嚐一杯美酒享受悠閒的時光。酒單方面，除了有來自蘇格蘭和日本的大量高年份稀有威士忌，還有黎巴嫩雞尾酒等特色飲品，在充滿異國風情的氛圍下享有一絲脫離現實的時光。

Sumac

地址：香港中環己連拿利8 - 9號