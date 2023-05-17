【餐廳】中環隱世正宗黎巴嫩菜 體驗複雜又迷人的異國味蕾享受
/ 2023.05.17
圖片來源：Sumac
首先，餐廳名字Sumac是指鹽膚木，一種在黎巴嫩和地中海料理中最為重要的調味料之一，以此代表餐廳團隊的料理精神。團隊的兩位大廚均擁有超過40年黎巴嫩菜的經驗，要烹調出原汁原味的黎巴嫩菜色，食材需要非常講究，所以團隊會從當地採購特定食材，賦予菜色獨特味道，為食客帶來一個前所未有的味覺體驗。
品嚐菜單可以從冷盤開始，「Hummus」是一道由鷹嘴豆泥製作而成的必嚐之作，口感極度順滑豐潤，雖然這道菜在香港尚算常見，但廚師需要徒手去除每顆經過浸泡和煮熟的鷹嘴豆外皮，採用了獨特的技巧使之變得絕不平凡，也就是呈現出一種工藝的味道。至於另一道同樣精心製作的就是紅椒核桃醬「Mouhamara」，以煙燻紅椒、碎核桃、煙燻洋蔥、孜然、辣椒、石榴糖漿、鹽膚木和少許芝麻醬 ，再配以石榴籽、辣椒粉和特級初榨橄欖油製成。見到以上材料都知道這道菜融合了不同質地、味道，甚至將甜、辣和煙燻等多種難以想象的複雜味道結合為一。以上兩道菜可以作為蘸醬配以Pita bread享用。
「Falafel」（圖片來源：Sumac）
來到熱盤方面，焦點將會落在招牌小食「Falafel」鷹嘴豆蠶豆餅，是一道富含蛋白質的作品，原料方面是餐廳的秘方，並以兩天精製而成，品嚐的時候可以配以自家醃製小蘿蔔和由芝麻醬、檸檬汁、大蒜和歐芹製成的濃郁堅果醬汁；如果大家想品嚐獨一無二的黎巴嫩傳統菜式，則推介一道結合焗農家雞蛋、黎巴嫩羊肉餡和鹽膚木香料的「Bayd Bil Awarma」。
圖片來源：Sumac
另一方面，如果是與親朋前來，可能需要大量的肉類以慰大家的胃口，Sumac亦擅長燒烤菜式，例如炭烤蝴蝶雞「Charcoal Grilled Chicken」就使用秘方醬料來醃製，讓有機雞肉提升豐富的味道。另外還有雞胸肉、牛柳和羊排的炭烤拼盤可供選擇，燒烤菜式可以配合大蒜醬一同享用，滋味無窮。最後，不得不介紹餐廳的另一道獨家招牌菜式，「Shrimp Fatteh」有著多重口感，以鮮蝦、乳酪、烤茄子、鷹嘴豆、烤麵包和松子所製成，烤海鱸魚柳放在一層用五香魚湯、焦糖洋蔥和烤松子烹製的印度香米上，配搭魚湯醬汁增添上乘的鮮味。由於Sumac設有室外露台，所以特別適合大家前來用餐同時，品嚐一杯美酒享受悠閒的時光。酒單方面，除了有來自蘇格蘭和日本的大量高年份稀有威士忌，還有黎巴嫩雞尾酒等特色飲品，在充滿異國風情的氛圍下享有一絲脫離現實的時光。
Sumac
地址：香港中環己連拿利8 - 9號
圖片來源：Sumac