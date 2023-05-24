海洋奇珍大王具足蟲成熱話　天價珍饈「鵝頸藤壺」同樣震撼眼球

近日台北一家拉麵店推出一款外觀極為奇特的拉面引起熱話，蓋在拉麵之上的巨型蟲型生物衝擊視覺神經，宛如外星生物般令人懷疑能否真的能食用，其實這種生物名為「大王具足蟲」，是一種深海物種，雖然外型不討好但的確可以食用，只能說世上首個嘗試將之放入口的勇士別具膽識，原來除了大王具足蟲之外，世上還有其他長得像外星生物的海洋物種同樣是天價食材？

圖片來源：拉麵公子

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推出這款「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」是台北的「拉麵公子」，拉麵店指出大王具足蟲去除胃囊內臟之後，腺體及肉質勻可以食用，而且腺體還帶有類似蟹膏的滋味，整體來說味道鮮甜並帶有濃郁的海洋風味。大王具足蟲又名巨型深水蝨、深海水曱甴，由一位法國動物學家於1879年首次在墨西哥灣發現，大王具足蟲的出現震撼了當時的社會，因為當時並未廣泛接受深海其實是有生命存在的觀點。由於大王具足蟲難以捕捉，所以一直以來都沒有被漁民重視，亦並非常見的食材。

鵝頸藤壺（圖片來源：Getty Images）

有說深海的奧秘好比宇宙，即使人類已逐步探索更遙遠的外太空，但依然未能完全了解地球的深海。不少深海生物因為獨特的生境，所以外表演化成奇特的形態，例如今回介紹的天價食材「鵝頸藤壺」（Gooseneck Barnacles），算得上為最矜貴的海洋生物之一，據說每磅售價可達125美元（約979港元），如果送到餐廳以菜式出售更可能高出數倍，高昂價格不單只因為鵝頸藤壺的美味，主要原因還是難以捕獲，鵝頸藤壺對於水域的水質要求很高，生長環境頗為嚴苛，會集中生長在波濤洶湧的礁石之間，前往收獲的難度及危險度極高，據說每年都有專業的鵝頸藤壺捕手殞命，因為其捕獲危險性及特別外觀又得到「來自地獄的海鮮」之名。

鵝頸藤壺於葡萄牙和西班牙又名為「龜足」（Percebes），看起來像是貝類，附在礁石、浮木上便基本上不會活動，靠著進食水中微生物而生。因為總是成簇出現所以有時會被誤以為海草，若非特意出海捕獵，最大機會見到牠們就是隨著浮木、破船來到岸邊，不過此時的模樣會猶如長著無數觸手的巨型怪物，著實嚇人。一旦放上餐桌，憑著其鮮甜味美成為珍饈佳餚，不過能吃的部分只有頂部的貝肉，加上吃起來相當費時，要吃到這道美味菜式由捕獲到享用都並不容易，向來建議只需簡單調味的烹調便能品嚐濃郁的鮮甜。