蘇格蘭艾雷島最具泥煤煙燻風格威士忌　Ardbeg最新限量版追求極致

【威士忌】日本大文豪村上春樹酷愛威士忌人所皆知，甚至愛到要寫一本《如果我們的語言是威士忌》，著作紀錄了他漫遊蘇格蘭和愛爾蘭的種種，當中蘇格蘭的艾雷島令人印象深刻。艾雷島上有一家酒廠憑著將標誌性的泥煤煙燻風格發揮極致，虜獲了世界各地一眾威士忌迷，甚至群起保護這家一度面臨結業危機的酒廠。

Ardbeg今年起陸續與不同漫畫家合作推出「Planet Ardbeg」漫畫系列（圖片來源：Ardbeg）

艾雷島出產的威士忌味道獨特，由於盛產泥煤，所以會將之作為燃料用來烘焙麥芽，賦予威士忌獨特的風味，不過泥煤煙燻的強烈風格往往有如榴槤一樣，愛它的人很愛，也有接受不到的。島上一家創立自1815年的酒廠Ardbeg，以極重泥煤味而聞名，可惜有如很多酒廠一樣，曾經歷過停產和易手，直到1997年得到Glenmorangie收購有幸逃過倒閉一劫。由於其風味極為獨特，令世界上無數酒客傾心，所以於2000年有一眾酒迷創立了一個「Ardbeg Committee」，為了支持酒廠今後不再關門，委員會成員至今遍布全球超過130個國家，成員可以就出品提供意見，並於每年5月最後一個星期或6月頭舉行「Ardbeg Day」節日。

Ardbeg 酒廠（圖片來源：islay.com）

於今年的Ardbeg Day，酒廠推出極具實驗性的限量作品「Ardbeg Heavy Vapours」，見到Heavy一字相信會令Ardbeg愛好者眼前一亮，是酒廠首次於威士忌蒸餾過程中除去淨化器，本來蒸餾器上會安裝淨化器以平衡濃烈泥媒及花香果味，不過是次卻希望保留蒸餾過程中產生的濃烈蒸氣，令酒體具有更強烈而芳醇的泥煤煙燻風格。

Ardbeg Heavy Vapours（圖片來源：Ardbeg）

Ardbeg曾獲得多個業界最頂級殊榮，更曾兩度獲《Jim Murray’s Whisky Bible》票選為「年度最佳蘇格蘭威士忌」（2008及2009年），酒廠的出品向來以艾雷島上最具泥煤煙燻氣息見稱，不過亦不會一味追求強烈口感，在複雜層次與絲絲香甜之間取得平衡，這個奇妙的現象甚至被稱為「泥煤悖論」。至於新作同樣貫徹這份精神，口感苦中帶甜，迷人的香甜會慢慢綻放出來，混合豆蔻、胡椒薄荷和咖啡粒的氣息，而且帶有悠長並強勁的餘韻。

Ardbeg Heavy Vapours（圖片來源：Ardbeg）

此外，酒廠今年起陸續與不同漫畫家合作推出「Planet Ardbeg」漫畫系列，故事題材奇幻，受到各款Ardbeg作品啟發，特別為了限量版的推出，邀請到著名漫畫家Dilraj Mann繪畫出這個獨特的蒸餾過程，故事中Ardbeg的遊客中心總經理兼委員會主席化身為星際偵探，為重現Ardbeg完美平衡的口感而出發去尋找失落了的淨化器，故事亦呈現在限量版的包裝之上。