入手專屬自己的蘇格蘭威士忌原桶　本地首個結合深度文化遊的平台

威士忌的世界在大約十年前開始綻放出前所未有的光芒，由當年的日本威士忌開始了潮流，威迷們再將目光放回蘇格蘭、愛爾蘭，還有更多新世界的驚喜例如台灣、印度等等，消費者由追尋高年份，到舊酒尋寶，發掘獨立裝瓶的可能性⋯⋯時至今天，原來已經發展到入手獨一無二、專屬於自己的威士忌原桶。

圖片來源：Glen Club

本地最近成立了一家專營蘇格蘭威士忌原桶的私人會所Glen Club，原桶除了是充滿潛力的投資品，品牌亦著重於文化體驗，為客戶打造獨特專貴的蘇格蘭威士忌深度文化旅遊，讓威迷走進心儀的蒸餾廠，近距離接觸自己入手的原桶，還可以體會當地風土人情。關於威士忌原桶的前景，先要看看其亮麗往績，品牌指出在過去十年的升幅高達3.7倍，比起黃金、藝術品、紅酒和名錶等傳統投資品有過之而無不及，再看全球經濟波動之下，傳統的投資方式面臨危機，但原桶的價格依然有增無減，根據2021年的數據，投資威士忌原桶的資產按年躍升30%，可見前景極有潛力。

近年的威士忌原桶升幅（圖片來源：Knight Frank Luxury Investment Index）

威士忌原桶之所以有著龐大的投資潛力，與威士忌的本質有莫大關係。這迷人的黃金酒液是時間煉成的結晶品，威士忌主要的風味來自木桶，是需要長時間進行熟成而賦予的，所以在全球市場的需求上升之同時，威士忌的產量供應往往未能追上需求，物以罕為貴，更可惜的是喝一瓶則少一瓶。但與其不斷追隨市場潮流的逐支購入，更多的威迷更願意去珍藏原桶，考驗自己的眼光與口味，由於每一個木桶都不盡相同，所以每一原桶出產的酒液，都是獨一無二、別具個性的。

圖片來源：Glen Club

圖片來源：Glen Club

正如原桶的獨特性，Glen Club亦希望為威迷打造獨特的威士忌之旅。當我們暢飲威士忌時，體會到其複雜的口感味道，往往要追溯到產地的風土與釀造特色，正如品牌的名字，如同很多酒廠的名字一樣，「Glen」是蘇格蘭蓋爾語中河谷的意思，因為要成就出優質的威士忌，與當地人引以為傲的水源密不可分，品牌所策劃的蘇格蘭威士忌深度文化遊有助威迷更立體地享受威士忌之美。再加上，蘇格蘭規定蘇威是要在國境內釀造的，即使威迷入手了原桶，在裝瓶之前酒桶也會留在當地，所以在近距離接觸自己買入的原桶之同時，也不妨藉此機會更深入地了解酒廠和當地匠人的釀酒世界。