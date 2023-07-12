世上最北的威士忌廠之一　法爾群島奇景之下釀出廣受歡迎口味

威士忌於近年從日常飲用的烈酒變成了潮流、奢侈品甚至投資品，乘著這股風潮，威士忌的釀造不局限於傳統釀造大國，世界各地的新興酒廠如雨後春筍般冒起，縱使出現過良莠不齊的現象，但時間和酒客的味蕾會證明一切，不少新世界的新酒廠出品獲得國際獎項予以肯定。

與此同時，於冰島和挪威之間，一家酒廠座落於法爾群島之上，當大家在疑惑那裡是否冰天雪地？是否適合釀酒？憑著獨特的氣候可以比肩蘇格蘭的釀造環境，而且釀造出來的威士忌口味也是廣受歡迎的一種。

法羅群島陸地面積1,399平方公里，島上不乏奇景（圖片來源：Wiki）

法爾群島由18個島嶼組成，位於挪威海和北大西洋之間，地形崎嶇多山是典型的冰川期侵蝕地貌，雖然位於極北位置，但受惠於北大西洋暖流所以即使是冬季的氣候也不酷寒，平均溫度為3度，夏季的平均溫度為10度，是典型的海洋性氣候，可是多風多雨，平均每年約有260日是降雨天。

法爾群島居民共52,337人，於公元600年由一批愛爾蘭僧侶到此定居，直到公元9世紀，維京人進佔此地；1720年被劃為丹屬冰島轄地，現今為享有高度自治權的丹麥海外自治領地（圖片來源：Wiki）

威士忌的風味主要來自陳年，包括木桶賦予的風格以及環境的特性。木桶上的毛細孔讓桶內的酒液與桶外的空氣交流，這個過程名為「Angel's Share」，會將空氣的特性帶到酒液中，隨時間酒液會蒸發、酒精度會降低，也會影響威士忌的陳年熟成時間。舉例說，在相對乾燥的環境，「Angel's Share」的比率較低，熟成時間較長，例如蘇格蘭平均的比率為2%，至於較為潮濕悶熱的印度比蘇格蘭的比率高上8倍，換言之也能在較短的時間陳年出想要的味道。不過也並非愈快愈好，僅僅是口味與風格的分別。

法爾群島地形崎嶇多山是典型的冰川期侵蝕地貌，雖然位於極北位置，但受惠於北大西洋暖流所以即使是冬季的氣候也不酷寒（圖片來源：Wiki）

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法爾群島酒廠（Faer Isles Distillery）所在的島嶼周圍保持高濕度，氣候與蘇格蘭相似，卻更為潮濕，溫度更穩定，而且空氣中瀰漫著更厚重海洋氣息的鹹味，加上多風也有助威士忌與空氣的交流，相信酒體口味是比較濃郁的，也切合這個帶有維京血統之地的強烈風格。本來當地人就憑著這種氣候，利用木板砌成的倉庫用來風乾肉品，特意將之最大程度地暴露在充滿鹹味的強風之中，如今沿用來為威士忌提供夢想般的熟成環境。此外，威士忌還帶有輕微的泥煤風味，反映了島上歷史廣泛使用泥煤取暖的情況。

威士忌是酒廠的新項目，在此之前酒廠已有釀造Gin酒、Akvavit及Vodka，三款酒均在國際知名的大賽中獲得不俗的成績甚至金獎，於今年推出市場，實力是備受肯定的。至於威士忌方面，酒廠於2020年開始邀請世界各地的威士忌迷加入項目成為創始團隊，接下來在2021年獲得融資，並於今夏進行第二輪股權眾籌。酒廠計劃每年生產600桶（200升）威士忌，僅為總生產力的五分之一，顯得生產線的游刃有餘，並且在發布首批威士忌時，Waiting List隨即填滿，明顯地外界對於這家酒廠非常感興趣，各位酒迷也不妨靜心等候。