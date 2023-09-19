加州標誌性酒莊Joseph Phelps　為香港酒迷帶來頂級名酒Insignia

【酒莊】酒各位酒迷對於加州葡萄酒的印象是甚麼？陽光明媚、充滿活力，還有曾經打敗法國酒的光輝事跡。不過加州酒並不能一概而論，因為美國超過一半的葡萄種植地區都在加州，大小產區各異，也有著不同的氣候與地質特色，所以同一種葡萄品種在加州的不同種植地區，全帶有不同的風格，實在值得令人細味。

圖片來源：Joseph Phelps

要說到加州其中一種最著名的葡萄品種，莫過於內陸產區主要種植的赤霞珠（Cabernet Sauvignon），當中又尤以Napa Valley別具代表性。說到赤霞珠很多人會先聯想到波爾多，但Napa Valley的出品卻能夠打破這個既定印象，亦是一個機會讓世人了解到赤霞珠的魅力與可能性。Napa Valley一家著名酒莊Joseph Phelps，甚至說是加州其中一家最具影響力的酒莊也不為過，酒莊於1973年成立，傳承三代帶領著酒迷的味蕾品嚐到加州酒如何更臻完美。其出品帶有優雅和獨特的風味，最著名的當然有得獎作品Insignia這個系列，是一款充滿活力、質感堅實、細膩、複雜，餘韻悠長的葡萄酒，向來備受各地的酒評人之肯定，稱得上為世界名酒之一。

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加州酒歷史：

加酒州起源自16世紀由西班牙人將葡萄枝枒帶到當地，最初所生產的葡萄酒大多以宗教聖餐用途，直到19世紀的淘金熱潮為當地帶來龐大的人口，對日常飲用葡萄酒的需求大增，Sonoma和Napa地區是最先建設葡萄酒產區的地方，相繼成立了當地最初的酒莊。可惜在19世紀末根瘤蚜蟲不單只肆虐法國和歐洲，亦對加州有所影響，幸得新技術的發展而抑止災害，但1919年美國的禁酒令卻讓當地遭受更大打擊，除了小部分聖餐用酒之外整個葡萄酒產業幾乎被毀。直到60年代著重葡萄酒品質的酒莊相繼成立，1976年一場於巴黎舉行的品酒會將加州酒帶到專業評審面前備受青睞，自此改變了世人對加州酒的印象。現時加州酒的產量佔上全美的九成，產量排名為世界第四。

圖片來源：Joseph Phelps

Joseph Phelps家族於Napa Valley總共有11個莊園，種植了多達525英畝的葡萄樹，卻會因應不同地方的氣候、濕度、土壤等因素，嚴選出最適合種植的品種，當中旗艦酒Insignia是以赤霞珠為基底釀成的混合酒，還會根據當年生長得最好的葡萄混釀而成，使之得到獨一無二的風格，加上每個批次都有所分別，每次都能驚艷酒迷的味蕾，曾被Wine Spectator雜誌評為2005年的Wine of the Year。現時Joseph Phelps是Louis Vuitton集團旗下的酒莊，以可持續發展原則來管理葡萄園，實際做法包括種植了數百棵橄欖樹和果樹並以覆蓋作物及堆肥來維持當地生態。

2019 Joseph Phelps Insignia, Napa Valley（圖片來源：Joseph Phelps）

如果有興趣品嚐酒莊出品的朋友，是次酒莊為香港酒迷帶來了兩款經典，包括2019年的Insignia，於全新法國橡木桶中陳年24個月，帶有迷人的紅色水果、黑醋栗甜酒、葉狀煙草和乾玫瑰花瓣的芳香，既複雜又優雅，入口洋溢著美滿的芳香氣息，令人不禁要深思細味，讓美好酒體綻放的一刻繼續持續下去，品嚐體驗微妙而令人陶醉。另外一款2021年的赤霞珠同樣是酒莊的代表作，具有酸度結構和深度的作品帶有成熟的醋栗、煙草、皮革和黑巧克力的經典香氣，恰如其分地具備豐富層次，酒體飽滿濃郁，是來自陳釀多年淬煉成的獨特味道，尾韻帶有來自橡木桶風味的柔和單寧，充分展現出Napa Valley的風土特色。