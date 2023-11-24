本地丹丘蒸留所出品氣泡蜂蜜梅酒　採用香檳法釀製別具工藝感

梅酒滿載著秋天的味道，皆因秋天亦是梅子的豐收季節，採用時令新鮮的梅子來釀酒，風味口感特別怡人。此外，由於秋天乾燥的天氣和溫度的變化，皮膚容易變得乾燥和粗糙，梅子中含有豐富的抗氧化物質有助滋潤皮膚。如果想享用時令梅酒原來亦不一定要在日本，因為今秋香港也有新推出的氣泡蜂蜜梅酒，並且是由本地丹丘蒸留所釀製的限量作品。

「Thence 08 氣泡蜂蜜梅酒」瓶身刻上香港著名書法家「賣字」提筆命名的「梅染」（圖片來源：丹丘蒸留所）

丹丘蒸留所於今年迎來五周年，早在今年初便推出了全新的副線系列「Thence Honeyed Elixir」蜂蜜酒，丹丘蒸留所於2018年開設的氈酒品牌白蘭樹下非常聞名，之前亦有推出過「淡墨」無糖咖啡甜酒，產品愈來愈趨向多元。在蜂蜜酒的基底之下再演化出是次的氣泡蜂蜜梅酒，取其名為「Thence」，有著「From Here」的意思，所指的除了是每瓶蜂蜜酒均在香港釀造，甚至連蜂蜜本身亦是本地採收的，於製作過程中的每一個工序皆以人手處理，匠心製作突顯出工藝的精神，確保了酒體的清澈度和純度。

日本紀州南高梅（圖片來源：丹丘蒸留所）

此外，釀造的原材料原來並不只有蜂蜜和梅子，首批作品採用了八鄉百年老樹四至十月所開的本地雞蛋花，之後的則順序選用檸檬、青瓜、荔枝、碌柚、龍眼桂花、洛神花等不同時令食材，都是與蜂蜜酒口感非常配搭而且能夠提升味蕾體驗的選擇。不過最令人期待的當然還有梅子，是次所採用的是來自日本紀州南高梅，是經常用於釀製梅酒的品種，紀州南高梅是為當地最高級的品種，有著皮薄、香氣豐郁、果肉柔軟的特色，使得梅酒易入口又芳香撲鼻，令人難以抗拒。雖然有著上佳原料，不過在處理工序上亦有一番功夫去提升梅酒質素。

逐一在每顆南高梅上刺孔，使梅味更易滲出（圖片來源：丹丘蒸留所）

首先是要逐一在每顆南高梅上刺孔，使梅味更易滲出，接下來則要在中性烈酒中待上大約一年的時間，讓風味慢慢累積起來，然後濾出梅酒液並加入酵母和糖，再放置一個月來進行二次發酵，此釀造方式來自傳統香檳，使得氣泡梅酒具有更強的風味和口感，讓梅子的酸味與蜂蜜的甜味融和為一，形成質地細膩的氣泡和平衡又細緻的風味。由於採用了香檳法，所以又需要以人手逐支「除渣」，要先將酒瓶倒轉放置一個月左右，讓酵母渣沉澱在瓶口，除渣時則需急速冷卻瓶頂位後開瓶，使瓶內壓力將酵母渣噴出，然後再加入本地生產蜜糖，份量為香檳分類中的半乾型甜度，最後封瓶完成。如此繁鎖的工序方能釀出別具藝術感的美酒，可見得實在得來不易，所以「Thence 08 氣泡蜂蜜梅酒」僅限售3,000瓶，在今個秋冬伴隨大家一起度過大時大節和宴會派對。