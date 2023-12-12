豪華露營主題日式料理「火土燒肉」 引入戶外飄雪體驗白色聖誕
/ 2023.12.12
圖片來源：火土燒肉
可能熱愛露營的朋友，已經猜到今回要介紹的是位於K11 Art Mall的「火土燒肉」，是一家於去年開設以豪華露營（Glamping）為主題的概念餐廳，雖然近年乘著露營風城中不乏同樣以露營為題的主題餐廳，但火土燒肉所用到的露營用具，包括桌椅、餐具、帳篷等都嚴選自獨具口碑的品牌，有些作品由海外入手，感覺絕不隨便，不少朋友到來用餐之後甚至會對用具感興趣而詢問購入。餐廳於今夏開設戶外區域，設有酒吧、營火擺設以及定期現場樂隊表演，於室內用餐之後移步戶外，繼續與朋友把酒言歡，別具氣氛。
圖片來源：火土燒肉
於今個聖誕，餐廳特意引入飄雪設備，讓大家可以體驗白色冬日的難忘感覺，匠心獨運的是，設備所製造的飄雪是特意引入可食用原材料製成的，大家可以無顧慮地享用美酒、熱朱古力以及燒綿花糖等，讓人沉醉在微醺時光之中。以Glamping為題，飲食是為重中之重，餐廳搜羅的食材主要來自日本，亦有來自韓國及或美國，皆是當地直送的新鮮食材，為了提升食客的味蕾層次，因應不同肉品可以選擇各具特色的醬汁，例如有經典燒汁、蘋果味噌或者月見松露醬汁。
圖片來源：火土燒肉
於肉品方面，有選擇困難的一道燒肉拼盤便有齊所需，包括牛肋肉、牛舌、牛腹胸、豚肋條、豚五花及雞腿肉。如果特別鍾意於牛肉的話，就必嚐一道「燒肉蛋糕」，除了有傳統必嚐的部位牛小排，焦點還落在於日本有「魅惑の部位」之稱的牛三筋，是為牛肩位置最為頂級且稀有的部分，牛味濃郁而且油脂平均，肉香與油香相輔相成，卻不會過份搶味。不過說到最令愛牛之人滿足的，相信會是A5宮崎和牛西冷，點選之後場內有專人替顧客燒製，火候恰到好處，達到入口即融之極致美味，配合月見松露醬汁交織出來的味蕾衝擊於口腔內瞬間綻放。
圖片來源：火土燒肉
火土燒肉 Hearth yakiniku by ATUM
地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall3樓314號舖