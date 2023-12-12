豪華露營主題日式料理「火土燒肉」　引入戶外飄雪體驗白色聖誕

【聖誕節2023】近年時興露營，與三五知己相聚是為最好不過的活動，不過今個冬天氣溫忽冷忽熱，進行戶外活動易生變數，但假如有一個地方可以體驗豪華露營的氣氛，同時品味頂級燒肉和美酒，而且可以隨意選擇於室內涼著冷氣享用或者戶外於樂隊的節奏下體驗冬日感覺，相信各位露營愛好者都不會拒絕。

圖片來源：火土燒肉

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可能熱愛露營的朋友，已經猜到今回要介紹的是位於K11 Art Mall的「火土燒肉」，是一家於去年開設以豪華露營（Glamping）為主題的概念餐廳，雖然近年乘著露營風城中不乏同樣以露營為題的主題餐廳，但火土燒肉所用到的露營用具，包括桌椅、餐具、帳篷等都嚴選自獨具口碑的品牌，有些作品由海外入手，感覺絕不隨便，不少朋友到來用餐之後甚至會對用具感興趣而詢問購入。餐廳於今夏開設戶外區域，設有酒吧、營火擺設以及定期現場樂隊表演，於室內用餐之後移步戶外，繼續與朋友把酒言歡，別具氣氛。

圖片來源：火土燒肉

於今個聖誕，餐廳特意引入飄雪設備，讓大家可以體驗白色冬日的難忘感覺，匠心獨運的是，設備所製造的飄雪是特意引入可食用原材料製成的，大家可以無顧慮地享用美酒、熱朱古力以及燒綿花糖等，讓人沉醉在微醺時光之中。以Glamping為題，飲食是為重中之重，餐廳搜羅的食材主要來自日本，亦有來自韓國及或美國，皆是當地直送的新鮮食材，為了提升食客的味蕾層次，因應不同肉品可以選擇各具特色的醬汁，例如有經典燒汁、蘋果味噌或者月見松露醬汁。

圖片來源：火土燒肉

於肉品方面，有選擇困難的一道燒肉拼盤便有齊所需，包括牛肋肉、牛舌、牛腹胸、豚肋條、豚五花及雞腿肉。如果特別鍾意於牛肉的話，就必嚐一道「燒肉蛋糕」，除了有傳統必嚐的部位牛小排，焦點還落在於日本有「魅惑の部位」之稱的牛三筋，是為牛肩位置最為頂級且稀有的部分，牛味濃郁而且油脂平均，肉香與油香相輔相成，卻不會過份搶味。不過說到最令愛牛之人滿足的，相信會是A5宮崎和牛西冷，點選之後場內有專人替顧客燒製，火候恰到好處，達到入口即融之極致美味，配合月見松露醬汁交織出來的味蕾衝擊於口腔內瞬間綻放。

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圖片來源：火土燒肉

火土燒肉 Hearth yakiniku by ATUM

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall3樓314號舖