聖誕好去處｜中環酒吧幻化薑餅屋　節日限定雞尾酒懷舊創新兼備

【聖誕節2023】聖誕節即將到來，相信大家都已在物色別具冬日聖誕氣氛的場合來享受這個悠長假期了吧，可能大家還有印象，去年來自德國的著名Gin酒品牌Monkey 47將城中一家酒吧搖身一變幻化成為聖誕小木屋，讓客人可以暫時抽身於香港這個熟悉之地，沉浸於具有異國風情的環境之中與好友把酒言歡。今年品牌再下一城，並且以薑餅屋為題將中環這家擅長雞尾酒的酒吧改頭換面，一系列創新的酒品定能讓大家沉醉。

圖片來源：Shady Acres／Monkey 47

中環卑利街見證著這裡的歷史變遷，獨特的斜路地形與林立店舖形成階級高低的景象向來吸引遊人前來觀摩，雞尾酒吧Shady Acres於2019年開設於此，相比起中環一向以氣派裝潢為主的取態，酒吧更樂於單純地提供精美雞尾酒，室內可塑性高，吸引到Monkey 47前來進行聖誕企劃。是次酒吧從室外到室內都以薑餅曲奇瓷磚砌疊，並裝飾上猶如白雪一樣的白色糖霜，巨大的薑餅窗戶將德國的黑森林帶到大家眼前，步入室內恍如進入時空之門。內裡的倒掛聖誕樹呈現出奇思妙想，加上迷人的聖誕裝飾和燈飾交織一個與別不同的歡樂聖誕。

節日限定雞尾酒Nut King Cole（圖片來源：Shady Acres／Monkey 47）

來到這裡又怎少得美酒，是次酒吧特意聯同品牌利用Gin酒的味道特性、以聖誕歌曲為題創作出一系列節日限定雞尾酒，例如一杯「Nut King Cole」就最有聖誕味道，靈感來自著名歌手Nat King Cole以及其演唱的《The Christmas Song》，可以稱得上為歷來最經典最多人聽過的版本。「Nut King Cole」融合了濃郁的堅果香味和香料味，既滿溢著節日的感覺亦充滿著溫暖的味道。

+ 2

此外，在聖誕節定必要品嚐甜點才夠盡興，所以酒吧今年特意以極受歡迎的聖誕甜點為靈感推出招牌熱香料酒（Mulled Wine），還有每個星期都會轉換口味的聖誕冰沙調酒，喜歡甜美感覺的話必嚐拖肥糖布丁的誘人味道，又或者令人舒適又溫暖的愛爾蘭咖啡口味，據說愛爾蘭咖啡背後還有一段感人的愛情故事，增添浪漫韻味，當然還有懷舊的蛋奶酒風味。喜歡傳統感覺的話，亦可以簡單地點選一杯聖誕特濃咖啡馬丁尼，配以薑餅曲奇最好不過。

The Shady’s Gingerhaus by Monkey 47

活動日期：即日起至2024年1月3日