AIRSIDE新派料理概念店　聖誕節日限定菜單品嚐多元風味和牛海鮮

聖誕佳節品嚐美食，是與親朋好友分享喜悅與飽滿富足感覺的好時機，相信大家已開始留肚在這個長假期共享美食大餐，中式傳統過節要有魚又有肉，同一概念之下即使是聖誕這個西方節日，亦希望可以品嚐到多元化的佳餚，是次與大家介紹的這家餐廳，就在佳節期間提供豐盛的菜單，務求要大家在一餐當中品嚐到應有盡有的巧手菜式。

圖片來源：AIRSIDE Cafe

於聖誕期間可能不少朋友都會選擇到各大商場感受節日氣氛，位於啟德的AIRSIDE有一家新派烹調料理概念店AIRSIDE Cafe在開業後迎來首個聖誕，為大家提供專屬的嚐味菜單，餐廳向來擅長海鮮，是次亦能在菜單中突顯出來，首先冷盤有季節生蠔，而且還特別佐以胡青瓜啫喱、柚子醬及煙燻辣根忌廉以提升生蠔的鮮美，冷盤還有配以三文魚籽、昆布油及刁草的油甘魚，同樣以突顯鮮味為主，然後一道燒南非鮑魚就以芥蘭頭、有馬山椒、日本山藥及大蒜韭菜來提升豐富口感層次。

季節生蠔（圖片來源：AIRSIDE Cafe）

來到這裡可以感受到濃厚的日式風味，不過這份菜單卻不簡單，因為餐廳還有更多元化的菜式來點亮大家的味蕾。布拉塔芝士有助為大家清一清味蕾，感受田園的清新味道，接著一道和牛他他可以讓大家先品嚐到來自牛肉的鮮美，喜歡海鮮的朋友，還有匠心製作的北海道帶子以及重量級的燒大蝦，當中所採用的食材都非常著重時令和新鮮，所以肉質鮮甜還別具口感。如此多樣化的食材與菜式，最好還是趁著佳節配襯美酒，餐廳特意為大家提供升級餐酒Pairing的機會，以上每一款菜式勻各自配搭適合的紅白酒，進一步提升味覺享受。

和牛後腰脊肉（圖片來源：AIRSIDE Cafe）

接著來到主菜，首先有波士頓龍蝦，搭配菊芋、羅勒醬汁及紫蘇油，口感非凡肉質鮮美，如果是愛牛之人，則要品嚐和牛後腰脊肉，是來自獲得A5級和牛認證的「宮崎福永和牛」，簡單配以舞茸菇及黑蒜，完美展現和牛入口即化的美妙滋味。最後的甜點，採用秋冬時令果物富有柿，搭配椰子、里科塔芝士、牛奶脆片及開心果，為柿子的細緻甜香增添口感層次。

AIRSIDE Cafe

地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE 322至323號舖

「佳節嚐味菜單」

每位588港元／餐酒配搭：888港元