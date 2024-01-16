美斯代言赤水河酒簽字版索價不菲　入手十箱竟有望得到簽名球衣？

【美斯/ 白酒】球王美斯（Lionel Messi）向來吸金力強，於2023年《福布斯》公布的最高收入足球員當中，美斯以1.35億美元排上第二位，多年來一直榜上有名，正如很多知名球星，美斯亦會為不同的品牌代言，與之相關的產品也備受歡迎，更莫談是如果有他親筆簽名的。

在剛過去的12月，美斯一套6件在卡塔爾世界盃贏得冠軍時穿過的球衣，就在紐約蘇富比拍賣會以780萬美元的天價售出。但大家有沒有想過，如果入手他代言的產品，亦有希望可以獲得他的親筆簽名球衣？

圖片來源：赤水河酒微博

事源在去年8月，美斯為中國一家白酒品牌「赤水河酒 」擔任代言人，赤水河酒是來自貴州的醬酒品牌，雖然品牌的知名度並不高，但原來赤水河卻是很有名的，很多炙手可熱的醬酒如茅台、習酒等等的核心產區坐落在赤水河附近，所以不其然地會令人對赤水河酒產生期待。其實美斯一向都有為中國品牌企業代言，例如華為、蒙牛等，於8月赤水河酒宣布請來球王美斯做代言時，有些朋友還帶點質疑，畢竟赤水河酒實屬新興品牌，於2021年才成立，能夠翻查到的資料並不多，而且在釋出消息之時其官方微博帳號才註冊了不夠一個月，令人產生懷疑也不無道理。後來證實，美斯的確有授權赤水河酒可以使用其肖像權，價錢則為2,000萬人民幣一年，不過近日品牌竟然推出美斯簽字款的產品，又再引起熱議。

球王美斯（Getty Images）

圖片來源：赤水河酒微博

早前赤水河酒推出的美斯簽字祝福款正式推出市面，每瓶售價為1,499人民幣，至於6瓶裝售價則為6,600人民幣，而且僅限量發售1萬瓶，正當大家又再質疑事件真實性之時，官方還推出了1分鐘的宣傳影片，顯示美斯在瓶上簽上了數個祝福詞語「Love」、「Luck」、「Success」等，不過相信並非1萬瓶都由美斯親筆簽上的，該是美斯簽上一次之後再印刷上瓶。不過更令人驚訝的是，是次宣傳活動還有機會獲得美斯親筆簽名球衣，只要入手10箱美斯簽字祝福款赤水河酒即送球衣1件，但僅限首5名，餘下的朋友則需要參與抽獎，以獲得抽中最後3個獲得球衣的名額。換言之，球迷們需要花上66,000人民幣，才有機會得到球衣。

中國白酒愈來愈受歡迎，當中尤以醬香型白酒為尊，主要還是因為有價有市的茅台作為代表。醬香型白酒以高梁作為主要原料釀造，特點是香氣純正、細膩，餘韻持久。以茅台為首帶起的醬酒熱潮，向來因為收藏價值高而深受歡迎，醬酒僅佔整個中國白酒總產量的2-3%，但卻佔上整體銷售額多達兩成，足見其影響力。至於赤水河酒同為醬酒享有先天優勢，加上有球王美斯加持之下掀起熱話，不過亦有人發現品牌的商標其實引起了爭議，由於國家知識產權局在商標的相關指引中有列明，品牌應避免利用山川河流或景點來命名，所以赤水河酒這個名字有機會在今年商標註冊到期之後不獲審批。