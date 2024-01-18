馬爹利全新單一產區系列及新年限量版　探索產區細味風土特質

品酒除了是味蕾上的體驗，佳釀所呈現出來的產區特色亦是值得探索之處，向來葡萄酒都講求風土，即是葡萄的生長環境如何對酒體作出影響，至於同樣由葡萄釀造而成的干邑，雖為蒸餾烈酒但風土的影響同樣深遠，著名干邑品牌馬爹利（Maison Martell）最近推出全新的單一產區系列（Single Cru Collection），系列中每款作品皆顛覆傳統地呈現單一風土的特色，精選的四大產區各自具有迷人的特質，讓酒迷們品嚐到「生命之水」的彌足珍貴之處。

馬爹利現正於中環畢打行舉行期間限定干邑沉浸式體驗館「馬爹利之家」，率先品嚐單一產區系列（圖片來源：馬爹利）

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為了確保美酒能夠準確地呈現風土特質，原來品牌的嚴選過程非常嚴苛，品牌所珍藏多達11,000種「生命之水」中，僅有400種得以保留呈現於大家眼前，可見得品牌對於美酒的嚴格與珍貴之處，致力於將最美好的干邑發揮到極致。是次的單一產區系列分為探索版本（Discovery Edition）以及陳釀版本（Aged Edition），前者呈現三個別具個性的產區風味，包括上林區（Fin Bois）、寶德區（Borderies）及小香檳區（Petite Champagne）的獨有特質，上林區以豐富濃郁的果味見稱，酒體帶有活力和新鮮的風格，非常適合初嚐干邑的朋友。至於寶德區的肥沃土地為黏土石灰岩，賦予葡萄豐富的果香以及層次複雜的香氣和味道；小香檳區則帶有強勁的風味，辛辣感別具特色，黑色漿果芳香鮮明而帶有活力。

是次的單一產區系列分為探索版本（Discovery Edition）以及陳釀版本（Aged Edition）（圖片來源：馬爹利）

以上三個產區都各具明顯風格，因應不同酒迷的口味提供到富有個性的品飲體驗，十分適合探索風土特質的品酒之旅。至於陳釀版本則帶領酒迷進一步探索寶德區及大香檳區的美妙之處，例如大香檳區的出品能夠細味得出「生命之水」的完美特質，帶有細緻的香氣和平衡的結構，源自於產區的豐饒土地，賦予葡萄釀造出圓潤且醇厚的酒體，口感細膩餘韻悠長。以往品牌因為其出色而穩定的出品深受愛戴，往往是送禮自用的良好選擇，現在推出了獨具匠心的單一產區系列，卻不禁使人有選擇困難，但亦是一個絕佳的機會去探索產區的迷人之處，從中找尋適合自己的口味。

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除此之外，適逢即將到來的農曆龍年，向來是送禮佳品的品牌今年聯同法國知名設計師Vincent Darré為馬爹利藍帶及名仕系列重新塑造外觀，推出2024年新年限量版，將迷人的法國風情設計特色配合龍年元素融入瓶身。馬爹利藍帶限量版禮盒和瓶身以水彩風格呈現出設計師的個人特色，並以和平鴿為靈感化作品牌雨燕標誌。至於名仕系列則將東西方文化糅合，背後的概念是雨燕引領干邑船隻由法國啟航前往東方世界，璀璨金龍前來迎接，將品牌的經典藍色配合耀目的紅色與金色，別具新年氣氛又不失品牌風格，相信新年收到這瓶美酒定會眼前一亮。