朱古力界的Hermès｜認識法國百年品牌Valrhona　佳節送禮自奉之選

【情人節/ 龍年/ 朱古力 】相信近日大家已準備好心情迎接即將到來的農曆新年，今年新年緊接著情人節，兩個佳節有一種共通的窩心禮物——朱古力。在香港這個美食之都能夠找到的朱古力種類繁多，其中有一個歷史悠久的法國品牌，一般人未必非常熟悉，但對甜品師或烘焙師卻是趨之若騖的必然之選——有「朱古力界的Hermès 」之美譽，創立自1922年的Valrhona。

圖片來源：Valrhona

Valrhona是專門出品高級朱古力的殿堂級品牌，在業界擁有崇高的地位，在世界級的甜點大賽和業界的排名中總是名列前茅，甚至位列第一。由於最初只為甜點店、餐廳提供原料食材，後來才開展零售市場，所以坊間未必聲名顯赫，卻是頂級食店的最佳選擇之一。品牌的高質出品主要來自兩個方面，首先是製作流程上非常嚴謹，劃分不同風味以及濃度的黑朱古力、白朱古力還有牛奶朱古力等，普遍帶有豐富濃郁的風味和如絲柔滑的細膩口感。另一方面則是選用最優質的可可豆，Valrhona是世上首家以莊園產地分級的朱古力品牌，儼如法國的美酒佳釀，成就了品牌最引人入勝之處。

不同於法國美酒的是，Valrhona雖然是「法國生產」的代表品牌之一，但原料卻來自世界各大洲包括南美、亞洲、非洲以及南太平洋島嶼。產地國家包括委內瑞拉、斯里蘭卡、加勒比群島等多達20多個國家，當中擁有80個可可豆莊園。要搜羅如此多個產地的可可豆，是因為不同品種、氣候和風土皆會對獨特的風味有所影響，亦是世上首個朱古力品牌如此嚴謹地對產業不同領域作出劃分與整合。品牌亦於1989年成立學校，致力傳承甜點大師們的專業知識和食譜，現時於巴黎、東京和紐約等地都設有分校。

Valrhona Hukambi 53%是品牌首款深棕系列朱古力（圖片來源：Valrhona）

品牌最具人氣的產品「Caraïbe 66% 黑朱古力」細膩地融合多國可可豆的風味；「Azélia Rock」則以「Azélia 35% 牛奶朱古力」突出其帶有榛子香的絲滑口感；還有Valrhona Sélection的「Hukambi 53% 朱古力」，是品牌首款深棕系列朱古力（Ombré converture chocolate），在生產時結合了巴西單一原產地可可豆以及法國本地的牛奶，使得作品兼具醇厚黑朱古力應有的風韻以及牛奶的絲滑綿密口感，苦甜回甘還帶有一絲奶油餅乾香氣，別具標誌性。

（圖片來源：Valrhona）

品牌最新推出的力作有Cuvées du Sourceur系列的「Vanuata 66% 朱古力」，有見於亞洲消費者對於優質朱古力和西式甜點愈來愈有所追求，藉此機會品牌為朱古力迷從優質種植園搜羅的可可豆之同時，希望宣揚社會責任的道德採購原則。「Vanuata 66% 朱古力」來自南太平洋島上的197個家庭種植及銷售的可可豆為原料製作，作品具有溫暖的香料及堅果的獨特香氣，味道出眾之餘，又能有助於環境保護和培育下一代種植者，支持當地農民以堅守可持續發展理念。在接下來的佳節，大家不妨嘗試品牌朱古力的極致滋味，作為禮物定能為對方帶來驚喜，亦可選用朱古力原料製作甜點，在品牌的官方網站上有不同的專業級或家用級食譜可供參考、啟發靈感，說不定在家亦能製作出有如專業甜點師的出品。