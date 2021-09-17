世上最貴雙層房車奢華如「移動宮殿」　包含飛機、遊艇與跑車技術

早前歐洲車廠Dembell以Mercedes-Benz三軸車型Actros為基礎，推出全新客製Motorhomes（旅宿房車），具有按摩座椅、皮革梳化、開放式廚房、獨立浴室與睡房，同時更具備車庫，自然引起各界的熱話，而外媒猜測約要270萬美元（約合2,100萬港元），以為這就是世上最奢華的露營生活？有一間小車廠的旅宿房車，單是起標價就是300萬美元（約合2,340萬港元），堪稱業界翹楚，而且更是有錢也未必買得到。

eleMMent Palazzo被稱為世上最豪華露營車之一（圖片來源：marchi-mobile.com）

創立於2010 年的奧地利Marchi Mobile公司，自2014年開始進軍美國市場，後來更與德國設計師Luigi Colani共同打造的eleMMent Palazzo雙層房車，其奢華程度被稱為「可移動宮殿」，同時官方聲稱是190多個國家中公認最豪華的頂級房車型號，當中更是結合了賽車運動、航空技術與遊艇設計等領域的技術，絕對是劃時代的作品。

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先從車頭部份說起，其全景式的擋風玻璃設計，就是參考直升飛機的概念，而且設有可調整式陽光防護系統，讓駕駛時可因應陽光作兩個階段調暗，駕駛室的中央數字儀表，以飛機座艙的MMI控制儀錶板為藍本，配上TFT監視器技術望行中央操作，車身的擴展、雹動滑門也可在控制台完成操作。eleMMent Palazzo搭載6缸直列發動機，能夠最高產生510hp馬力輸出，同時配以自動變速器，加上車頭有著跟據空氣力學的流線形設計，據說有效減少20%的燃料消耗。另外用上跑車常見的碳纖維材料製造車身，最高時速能達149km/h，要知道車身超過20公噸重，而且整個車身也加上反光塗層，增升夜間行走的安全性，車身上融合遊艇窗戶設計，不失其優雅氣息。

車內可以由40平方米擴展至70平方米（圖片來源：marchi-mobile.com）

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車艙最大可以擴展至70平方米，對香港人而言絕對是非常足夠了。主臥室是提供英國皇室使用的King Size床墊，包含梳妝台、書桌與衣櫃。獨立衛生間與客廳和主臥室隔離，車內基本配備有室內空調、地板恆溫系統、冰箱、製冰機與40寸大螢幕電視等等，同時可依個人需求，加裝衛星電視、SPA、壁爐或是調酒吧檯等設備。另外設有2台發電機與智能供電系列，即將長途旅程也不成問題。車壁厚度更是達60mm，提供良好的支撐力之餘，對於隔音與安全性也提高不少。車頂上設有一個戶外的空中酒廊（Sky Lounge），使用自動提升系統，電動將其提升出車身之外，從而創造出具有圍牆的天台，並且平台還帶有完整客廳家具和地板恆溫系統。

Marchi Mobile所推出的eleMMent Palazzo，主打高端的豪華房車，一年只限量生產５部，雖然一台起標價是300萬美元（約合2,340萬港元），但是會跟據客人的要求進行設計與打造，所以最後的成交價一定在300萬美元之上，而且加上限量生產的關係，並非有錢就可以隨時購入，相信也有排一段長時間的隊。另外Marchi Mobile還以eleMMent Palazzo為設計藍本，推出商業用途的Viva Business ，展示用途的Visione等系列作品。