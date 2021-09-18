米芝蓮免充氣輪胎如何實用又環保？再不會爆胎亦不需要準備士啤胎

對於駕車人士來說，如果輪胎漏氣甚至爆胎的話絕對是煩惱一件，爆胎後不幸發生事故亦是所有車主以至大眾都不願見到的。早在2015年，米芝蓮（Michelin）就研發過一種無氣輪胎，顧名思義就不會出現漏氣或者爆胎的情況，近日在車壇盛事IAA 2021上，米芝蓮的無氣輪胎再次亮相並使用在電動車MINI cooper SE之上。

（圖片來源：Michelin）

早在2015年，以生產輪胎起家的米芝蓮與通用汽車（General Motors）合作推出免充氣輪胎／無氣輪胎Tweel，其概念其實以前已經在單車上應用了，不過當時的版本有著噪音和震動過大的缺點，然後來到2019年，將之改善之後再推出新版本Uptis（全名為Unique Puncture-Proof Tire System），還在通用汽車旗下的Chevrolet Bolt電動車測試過。

（圖片來源：Michelin）

Uptis的物料用上合成橡膠、高強度樹脂以及玻璃纖維製成，設計上不需要充氣亦非常耐用，免充氣的設計顛覆了傳統充氣輪胎的概念，例如可以在輪胎上打孔以便排水來應付濕滑路面。由於免充氣，就不會漏氣，自然不會出現爆胎的情況，換言之也不再怕磨損和刺破，一方面減少頻繁檢查的麻煩，另一方面大大減少了輪胎的消耗，只要定期進行例行車身檢查的話，就不再需要「士啤呔」。由於製造輪胎有一定程度的能源消耗和碳排放，所以Uptis的研發對於環保也有莫大益處。米芝蓮的其中一個品牌理念是專注於可持續交通，所以他們目標更是在2050年，漸漸將讓輪胎使用100%可持續材料來生產。

米芝蓮的無氣輪胎曾在通用汽車旗下的Chevrolet Bolt電動車測試過，今年再次亮相並使用在電動車MINI cooper SE之上。（圖片來源：Michelin）

免充氣輪胎本來應用在工業上居多，例如鏟車的實心輪胎，雖然很耐用又不怕發生意外，可是卻不能為鏟車帶來緩衝，又會加快了鏟車的損壞，如果應用在道路行駛的汽車就更加不可能。Uptis使用抗壓鰭的設計，米芝蓮方面也坦言在舒適度上還是比不上傳統充氣輪胎，而且若有異物卡在抗壓鰭之中亦會容易出現問題，但預計要到2024年才會推出市面、應用在一般量產車上，所以還有時間讓米芝蓮去改善這些問題。