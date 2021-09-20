城市揭背小車未來指標　福士ID. LIFE靈活操控才是正經事

9月初揭幕的德國國際車展（IAA），從多年舉辦地法蘭克福移師至慕尼黑舉行，雖然展情仍然受到全球疫情影響，不過引人注目的新車及概念車展品依然有不少，其中一部值得細味的就是福士（Volkswagen）的概念電動車ID. LIFE，因為它一方面展示了未來城市電動小車的設計取向，另一方面提醒車迷：福士的傳統強項─揭背車─依然有其吸引力。

廠方說ID.LIFE是一部小型混合式概念車（compact crossover concept car），不過看相片，似乎車型較貼近小型揭背車。（圖片來源：Volkswagen）

車壇近年被一部又一部新款SUV「淹沒」，其他車型似乎漸被遺忘，不過對於「年資有番咁上下」的車迷來說，小巧靈活的揭背車（Hatchback）所帶來的操控樂趣，車身較高的SUV始終比不上。福士可說是芸芸車廠之中最精於製作好玩揭背車的品牌，經典作如Golf GTI、Sirocco、Polo GTI等高性能揭背車都曾經迷倒不少車迷。揭背車另一吸引人的地方，就是其車身小巧有利操控，卻仍能提供合理實用的車廂空間，甚適合作為城市居民的日常用車，因此在SUV未成為主流車型前，歐洲城市內的大街小巷都不難見到一部又一部造型精巧而具個性的揭背車。

車身設計走簡約風格，沒有太多花巧修飾，感覺平易近人，討好耐看。（圖片來源：Volkswagen）

福士當然會繼續造揭背車，在今屆IAA展示的ID. LIFE或許就是未來量產型號的雛型。這車理所當然地會是一部純電動車（以配合歐洲發售新車全面電動化的目標），更重要的是，這車的目標售價只約2萬歐元（折算約港幣18萬元），因為福士希望令更多駕駛人士可以相對低廉的成本轉用電動車，這正是福士一直堅持設計及生產入門級揭背車的初心。

充電線、插頭設於車頭蓋下，充份善用電動車車頭不設引擎的優勢，用盡每吋空間。（圖片來源：Volkswagen）

ID. LIFE的兩大製作目標就是「可持續」及「數碼駕駛生活」：前者透過使用大量環保物料，例如可生物降解的車漆硬化劑、以PET膠樽回收再造的塑料、木材等素材，製作車身及車廂內多項設備；後者則利用多項具創意的功能設備，例如將擋風玻璃化身成投影螢幕，利用車內設有的遊戲主機及投影裝置，配合可轉換成家居Lounge seat一樣的座椅佈局，將車廂變成流動私人影院，令數碼生活與駕駛樂趣順利融合。

車廂佈局延續簡約味道，而且利用多項環保及天然物料，營造舒服清新又切合「可持續」主題的乘坐氣氛。（圖片來源：Volkswagen）

廠方表示，ID.LIFE是第一部利用電動車專用底盤MEB作製作基礎的前輪帶動小車，配合一組172kW輸出功率的電動摩打，可發出約234ps最大馬力，由靜止加速至100km/h只需6.9秒（以城市小車來說算是很不俗的加速表現），配合57kWh高流量儲電池，最長續航距離接近400km（WLTP標準），也是合乎目前的小車駕駛者使用習慣的設定。

只需將手機附在設有隱藏式磁石的控制台上，便可穩定地將手機固定好，同時進行無線充電，不用再使用那些造型九流的平價手機架。（圖片來源：Volkswagen）

雖然在ID.LIFE上展示的部分創新功能，未必會真的出現在未來面世的量產型號（很懷疑擋風玻璃變身投影屏幕及車廂內置遊戲主機的可行性），不過其性能設定、車身尺碼以至目標價位，卻真的很切合目前城市小車用家的用車習性與購車預算，因此有理由相信它在不久將來會正式推出。更重要的是，它提醒了車迷及駕駛者，除了SUV之外，還有其他值得留意的好車選擇。