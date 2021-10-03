野望派EV房跑車示範作：奧迪e-tron GT流麗造型超跑性能四門佈局

今年二月在網上作全球發佈的奧迪（Audi）全新型號GT房跑車：e-tron GT，眨眼間已經運來香港開售，而且一來就是兩款規格，務求盡攬不同預算的車迷。e-tron GT是一部高性能純電動GT跑車，既具備超級跑車級數加速性能，同時提供四門五座實用佈局，再加上極低風阻的流線車身外形，稱得上是奧迪目前最具野心之作，帶來的話題與搶眼程度，不下於同廠的超級跑車R8。

e-tron GT是奧迪旗下第三款純電動車，性能較強的RS e-tron GT quattro的最大輸出動力達到440kW，換算成馬力後即590匹，在增壓模式中更可達到637匹，快跑實力媲美配置V10引擎的傳統超級跑車！（圖片來源：Audi）

e-tron GT被視為奧迪本年度最矚目的新車，來港公開發售「咁大件事」當然要全力造勢，因此香港區代理特意邀請人氣組合MIRROR當中的車迷成員陳卓賢（Ian）現身中環國際金融中心的發佈會場，與本地汽車傳媒一齊見證這款全新型號GT跑車在香港正式亮相。

配合辣車登場，本港代理在中環IFC商場一樓中庭設置了型號專屬的House of Progress大型展示裝置，在國慶假期向全港車迷展示新車。（圖片來源：Audi）

說回e-tron GT，它是奧迪旗下第三款來港發售的純電動型號（之前兩款是e-tron及e-tron Sportback），亦是目前奧迪純電動車中唯一不是SUV的型號，它屬於高性能GT四門房跑車，左右車身各設兩道側門（共四道），最多可容納五位乘客（包括駕駛人），實用性以至進出車廂的方便程度比傳統兩門GT跑車高，加上刻意追求低風阻的跑車式流線型車身，可說是一部可以同時滿足多項用車要求的高性能座駕，也是奧迪陣容內野心最大的重點車款。

新一代偶像車迷陳卓賢（Ian）獲邀出席e-tron GT的登場儀式，以嘉賓身份與到場的本地汽車傳媒交流愛車生活點滴。（圖片來源：Audi）

率先來港發售的e-tron GT，包括兩款不同性能版本，當中性能較「弱」的是e-tron GT quattro，它的電動摩打總動力輸出為350kW（約469匹），峰值扭力為630Nm，由靜止加速至100km/h只需4.5秒，車價由港幣$1,398,000起；另一款性能更強的版本是RS e-tron GT quattro，總動力輸出為440kW（約590匹），峰值扭力為830Nm，由靜止加速至100km/h的成縯被進一步縮短至3.6秒（超級快），車價當然會較貴，起錶價為港幣$1,998,000。

e-tron GT是一部四門佈局的高性能房跑車，外形非常流線貼地，風阻系數低至0.24，辣車神髓非常明顯。（圖片來源：Audi）

值得一提的是，兩款版本的e-tron GT，其動力系統都可進入增壓模式，輸出動力與扭力會在短時間內獲得提升，換句話說，加速效果會更為驚人，車子前進時產生的推背感肯定更加明顯。

車身長度達到4,989mm，闊度與高度分別為1,964mm及1,413mm（RS版本為高度為1,396mm），屬於大型房車級別。（圖片來源：Audi）

由於要應付高性能輸出設定，在e-tron GT的車底部分設有大容量高壓鋰電池組，容量達到93.4kWh，在目前電動車市場中屬於「大電」。根據廠方規格數據，此電池組足以提供超過四百公里的續航距離（性能較強的RS e-tron GT quattro，續航距離當然會略短），相信足以應付大部分EV駕駛人的耗電需求。

跨式LED動態尾燈是車尾重點，充滿科技感之餘，亦有更好的警示效果，提升行車安全。（圖片來源：Audi）

隨住奧迪陸續在不同市場開售e-tron GT，相信高級電動車的市場爭奪戰會開始由SUV蔓延至房跑車板塊，各位車迷不妨期待其他廠牌會以甚麼矚目新車進行回應吧！

不少人誤會e-tron GT的車尾採用有如斜尾房跑車的尾門設計，但其實它的車尾窗不能上揭，只有尾窗下的行李廂蓋能夠打開，故此它被歸類為四門車。（圖片來源：Audi）