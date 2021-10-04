平治│Maybach創立100 週年 Mercedes-Maybach別注S-Class限100架

今年Maybach（邁巴赫）創廠100周年，其母公司Daimler AG（戴姆勒）集團為旗下豪華子品牌慶祝，推出全球限量100部的S-Class Edition 100與GLS 600 4Matic Edition 100，能否憑此舉為Mercedes-Maybach S系列再創新高，變成更好的生日禮物呢？

S-Class Edition 100以全球限量100架來慶祝Maybach創立100周年。（圖片來源：Mercedes）

過往Maybach與Maybach-Motorenbau GmbH（邁巴赫引擎製造廠）於1921年至1940年是一個超奢華汽車品牌，當時與市場上的品牌如Mercedes（平治）與Rolls-Royce（勞斯萊斯）與Bentley（賓利）相提並論，屬於豪華禮車的巨頭之一。Maybach車廠創始人Karl Maybach的父親Wilhelm Maybach，曾擔任Daimler-Motoren-Gesellschaft（簡稱DMG，中：丹拿引擎公司）的首席工程師，亦是第一輛Mercedes汽車的實際製造者。Maybach初期開發與製造汽油引擎、柴油引擎與變速箱聞名，同時專攻車架、懸吊系統、散熱水箱與防火牆等主要零件的組裝，擁有著相當全面與穩健的工業技術，加上與專業車廠打造精緻車身，隨即在歐洲的豪華汽車界竄起。可惜因經濟大蕭條與第二次世界大戰關係，車廠無奈停產，戰後更被平治收購。1997年才被復興，在日本東京車展中突發出現的概念車，「MM」商標的新世代車款2002年秋天正式上市，叫價比Mercedes的S系貴3倍，奢華不遜Bentley或Rolls-Royce，但是2011年底，因為遇上金融海嘯，加上定位與銷售欠佳，Daimler AG集團宣布停產。2014年再度復興，於美國洛杉磯車展以及中國廣州車展上，發表了Mercedes-Maybach S系列，開發總監Hermann-Joseph Storp更稱：「若Mercedes-Maybach S系列是成功，未來Mercedes-Maybach將延伸至S-Coupe、GLS，甚至中階E系列。」

鑲著MM的Edition 100銘標凸顯珍貴性。（圖片來源：Mercedes）

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是次S-Class Edition 100配以修長的身型樣貌示人，加上復古的輪圈配置，充滿古典優雅氣息。車身搭載6.0升V12雙渦輪汽油引擎，可提供 612匹馬力和 102公斤米扭力，4.4s完成0-100，極速為209km/h，作為奢華老闆座駕的話，是相當不俗的表現。

GLS 600 4Matic Edition 100是繼發佈S-Class Edition 100後，隨即推出的慶祝車款。（圖片來源：Mercedes）

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GLS 600 4Matic Edition 100與S-Class Edition 100一樣，外觀採用Cirrus Silver與Nautical Blue雙層塗裝，輪圈與Edition 100銘標也是相同，不過配以V8 引擎，可輸出549匹最大馬力與730牛頓米最大扭力，4.9s完成0-100，極速為250km/h。車艙內以珍珠皮革與黑色木材社主軸，不失奢華感。目前未公佈2款車作的正式售價，估計今年第四季開放下訂，2022年將會交付首批車。