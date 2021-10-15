勞斯萊斯│全車具備防彈功能SUV　個人訂製行走戰場現代最奢華轎車

被稱為世界上最好的汽車Roll-Royce（勞斯萊斯），從生產汽車至飛機，有著過百年的歷史。早於1906年成立的勞斯萊斯公司，就決定以「不惜成本做出最完美車子」為理念，自第2年所推出的Silver Ghost開始，多年來憑著車輪配上懸浮系統讓商標永遠正向、希臘巴特農神殿式為靈感的入氣格柵、以手工繪製的車身腰線、古典馬車的對開門、隱藏式的勞斯萊斯雨傘以及車頭展開雙翼的女神雕像等設計，成為不少企業家與富豪的坐駕，不單是奢華界的領導品牌，更是及高貴地位的象徵。曾聽說有人說勞斯萊斯是老闆級轎車終點，其實勞斯萊斯只是富豪級別的入門，因為在富豪世界的玩意會持續升級。

德國車廠Klassen以勞斯萊斯SUV車型Cullinan進行改裝。（圖片來源：Klassen）

早於第一次世界大戰時期，勞斯萊斯已經曾將銀鬼為底盤基礎，設計出裝甲車，雖然後來未有將此成為主要生產線，不過時至今日，民間出現不少獨立車廠，專為富豪們的跑車與坐駕進行改裝，近年也愈來愈受到市場認受，來自德國奢華商務車公司KLASSEN就是其一。德國車廠KLASSEN看準高端客戶市場，以客製化手工打造與奢華聞，除了提供愛驅的改裝服務，更提供予頂級企業家們在世界各地的租車需求，逐步擴展其奢華車界地位，最近就推出以勞斯萊斯SUV車型Cullinan進行改裝的車款，名為「STRETCHED +350MM AND ARMORED VR6 CULLINAN RCR_9001」。

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KLASSEN在Cullinan整個底盤與車身也用上大量CEN 1063 BR6裝甲鈑件，加上多層防彈玻璃車窗，達到國際性的VR6防彈層級，車頂和地板也可抵禦如手槍、步槍、手榴彈及TNT炸藥等武器的威脅。即是可抵抗AK-47擁有強大攻擊力的長槍攻擊與4公尺的距離內可承受15公斤TNT炸藥的威力（兩顆DM51手榴彈的爆炸衝擊），另外電池、油箱、門鉸鏈與懸架也有防滲漏與防彈保護升級，以及輪胎也是防彈級別。整個車身進行加建，而車身也只是加長350mm，使從視覺上與原版車款樣貌極其相似，為了不讓人一看就知道，也是保護富豪們的思維之一。

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KLASSEN改建的防守性能，如品牌的核心理念：「Tailer made your own castle」如同一轍，同時間會專為豪車改裝，車廂內的奢華感也不會忽略，當中的座椅配置、配備、配色、材質也是可以因應需求重新打造，而且是用上大量獨家高端材料製作，當中更可將後座變成床的電動機關。KLASSEN沒有標明實價，因為要視乎個人訂製程度，不過外媒推算約為96萬美元（約合747萬港元），比起現時原版勞斯萊斯的Cullinan在歐美市場徘徊在50萬美元關口，貴了將近1倍。可能不少人也會疑問，原版勞斯萊斯的Cullinan也差不多7百多萬，其售價未計運輸費用與香港的車稅，不過會計較雜項費用的人士，大多都不是此車的目標受眾。現時KLASSEN已接受訂購，約3個月可取貨。